Proseguono i raid aerei e le incursioni via terra dell’esercito israeliano su Gaza City. Un’altra notte intensa di bombardamenti ha colpito la Striscia mentre centinaia di migliaia di civili sono costretti allo sfollamento forzato. Secondo l’Idf finora sono 400mila i palestinesi che hanno evacuato Gaza City, ma tanti sono ancora quelli rimasti. Per Hamas un milione di persone non ha intenzione di lasciare le proprie case per diversi motivi: non ci sono spazi liberi dove ammassare un numero così alto di persone, non ci sono posti sicuri dove trovare rifugio e in ultimo i civili hanno paura di non riuscire più a tornare nelle proprie case. Secondo Hamas 15mila persone hanno fatto rientro a Gaza City per via delle condizioni di vita impossibili nel sud della Striscia.

Nella notte è stato attaccato anche l’ospedale pediatrico, ma per il momento non si registrano vittime o feriti. Dall’alba sono almeno 12 i palestinesi uccisi dall’esercito israeliano. Nel frattempo oggi l’Unione europea dovrà annunciare misure contro Israele a quasi due anni di distanza dall’inizio della guerra.

Il Papa su Gaza: «Condizioni inaccettabili» Papa Leone XIV ha espresso la sua «profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili costretto con la forza a spostarsi, ancora un a volta, dalle proprie terre». L'appello del Pontefice «al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica dei negoziati, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale», è stato accolto con un applauso dai fedeli in piazza San Pietro. Il Pontefice ha parlato della situazione a Gaza alla fine dell'udienza generale ribadendo che «ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire». Francia: «A Gaza city campagna distruttiva» Il ministero degli Esteri parigino ha chiesto al governo israeliano di «riprendere al più presto i negoziati verso un cessate il fuoco e la liberazione di tutti gli ostaggi», definendo l'offensiva su Gaza City «distruttiva» e «senza logica militare». In un comunicato, il dicastero ha ricordato che oltre 300 mila persone sono state obbligate a uno sfollamento forzato, mentre 600 mila civili sono ancora nella città. Almeno 12 palestinesi uccisi dall'alba Fonti ospedaliere della Striscia di Gaza riferiscono che almeno dodici persone sono state uccise nelle ultime ore, di cui sette a Gaza City. Lo riporta Al-Jazeera, sottolineando che tra le vittime ci sarebbero anche un bambino e sua madre, morti in un attacco contro un appartamento residenziale nel campo profughi di Shati, a ovest della città. Secondo le stesse fonti, l'esercito israeliano ha distrutto almeno 17 edifici residenziali a Gaza City, intensificando l'offensiva volta a conquistare e occupare il principale centro urbano del territorio palestinese. La campagna militare, che da settimane mantiene un ritmo costante di bombardamenti, ha già lasciato migliaia di persone senza casa, costringendole a fuggire verso sud. L'Idf attacca l'ospedale pediatrico di Gaza City Tre attacchi messi a segno ieri sera, nell'arco di pochi minuti, contro i piani superiori dell'ospedale pediatrico Al-Rantisi di Gaza City hanno costretto 40 pazienti a fuggire. È quanto ha riferito oggi il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, rimarcando che «questo crimine conferma ancora una volta la politica sistematica dell'occupazione di distruggere e paralizzare completamente il sistema sanitario nella Striscia di Gaza». Qatar e Cina condannano l'offensiva a Gaza City Qatar e Cina hanno espresso una dura condanna dell'operazione di terra lanciata ieri da Israele contro Gaza City per conquistarla. Il ministero degli Esteri di Doha, all'indomani della visita del segretario di Stato Usa Marco Rubio, l'ha definita «un ampliamento della guerra di genocidio contro il fraterno popolo palestinese e una flagrante violazione del diritto internazionale». Nella nota, Doha ha invocato «una decisa solidarietà internazionale per costringere (Israele) a rispettare le risoluzioni di legittimità internazionale». Da Pechino, anche il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian si è fatto sentire, esprimendo «ferma opposizione all'escalation delle operazioni militari israeliana» e «condanna di tutti gli atti che danneggiano i civili e violano il diritto internazionale». Riad ha accolto con favore il rapporto Onu che decreta il genocidio a Gaza L'Arabia Saudita ha accolto con favore il rapporto pubblicato da una commissione speciale indipendente delle Nazioni Unite, secondo il quale Israele starebbe commettendo un genocidio a Gaza. Il ministero degli Esteri del Regno ha affermato che il rapporto «dimostra chiaramente i crimini e le violazioni subite dal popolo palestinese». Il Regno «rinnova il suo appello alla comunità internazionale ad adottare misure serie per far rispettare le risoluzioni internazionali, attuare la soluzione dei due Stati e porre fine alle sofferenze del popolo palestinese», si legge nella dichiarazione. La Commissione d'inchiesta sui Territori palestinesi occupati e su Israele, creata quattro anni fa, ha più volte documentato presunti abusi e violazioni dei diritti umani a Gaza e in altre aree palestinesi dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele guidati da Hamas. Il rapporto invita la comunità internazionale a porre fine al genocidio e ad adottare misure per punire i responsabili. Secondo l'Idf sono 400mila i palestinesi evacuati da Gaza City Circa 400.000 palestinesi hanno finora evacuato Gaza City verso altre aree della Striscia. Lo conferma l'Idf in una stima riportata il Times of Israel, sottolineando che circa un milione di palestinesi risiedevano nella città prima che l'esercito israeliano iniziasse la grande offensiva nella zona. Ieri, il premier Benyamin Netanyahu aveva riferito che circa il 40 per cento degli abitanti aveva lasciato la città. Negli ultimi giorni, il ritmo delle evacuazioni è aumentato fino a decine di migliaia di persone al giorno, secondo l'esercito. L'Idf ha annunciato questa mattina l'apertura di una seconda via di evacuazione su Salah a-Din, la principale autostrada nord-sud di Gaza.

