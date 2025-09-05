Ancora raid: morte almeno 18 persone, tra cui sette bambini. Colpita anche la torre al Mushtaha, dove molti civili cercavano riparo. Israele: «Dentro c’erano miliziani di Hamas». Nella Striscia è emergenza senza fine: «Si stanno moltiplicando malattie con febbre alta, vomito e diarrea. Ma non possiamo fare molto, perché non abbiamo medicine», dice Ragheb Warsh Agha, primario dell'ospedale Al Rantisi

«Non sappiamo come facciamo a essere vivi». Gli ultimi bombardamenti su Gaza City sono stati molto violenti e hanno provocato la morte di almeno 18 persone, tra cui sette bambini. I raid hanno colpito strutture che ancora davano riparo ai civili, a quelli che hanno deciso che non lasceranno Gaza City, ma soprattutto hanno bombardato la torre Al Mushtaha.

Secondo l’Idf, nel palazzone si nascondevano miliziani di Hamas, ma all’interno c’erano anche molte famiglie con bambini piccoli che non hanno avuto tempo per mettersi al riparo. Intanto, l’avanzata delle truppe di terra dell’Idf sta procedendo molto velocemente, e infatti i soldati controllano già il 40 per cento della città. Intanto, però, in Israele le proteste si infiammano e ci sono tanti dubbi sull’operazione. Sono stati proprio i parenti degli ostaggi a chiedere al capo dell’Idf di sospendere l’operazione. «L’invasione di Gaza City aumenta le possibilità che i prigionieri vivi vengano feriti o uccisi e che i corpi dei morti vengano disintegrati», ha fatto sapere il Forum degli ostaggi.

Prepararsi al peggio

Ma lo Stato maggiore israeliano non ha ordine di fermarsi, anzi. Secondo i parenti, proprio i membri dell’Idf avrebbero avvertito le famiglie di prepararsi psicologicamente al peggio, consapevoli che Hamas potrebbe rivalersi sui prigionieri e pubblicare video scioccanti. E, infatti, dopo qualche ora, così è stato. Hamas ha pubblicato un filmato in cui si vedono due ostaggi, uno dei quali è Guy Gilboa-Dalal, che racconta di essere stato tenuto prigioniero per 22 mesi, riprova, dunque, che potrebbe essere ancora vivo, chissà dove, chissà per quanto ancora. Perché i raid su Gaza continuano incessanti e hanno colpito ancora una volta un ospedale, giusto per compromettere ancor di più le condizioni sanitarie.

«La situazione è grave», racconta Ragheb Warsh Agha, primario del reparto pediatrico dell'ospedale Al Rantisi. «Nelle ultime settimane abbiamo riscontrato un numero molto elevato di casi di influenza con sintomi come febbre alta, vomito e diarrea. E purtroppo – spiega il dottore – non possiamo fare molto, perché non abbiamo medicine». Della difficile situazione sanitaria di Gaza è consapevole anche il team di Medici senza frontiere che è nella Striscia per aiutare la popolazione. «Le condizioni sono aggravate da molti fattori», spiega Virginia Moneti, coordinatrice di Msf che abbiano raggiunto a Gaza. «Sicuramente la denutrizione diffusa crea una maggiore vulnerabilità perché le persone sono immunodepresse e quindi si ammalano più facilmente. Quel che vediamo – dice ancora la dottoressa Moneti – è la prevalenza di infezioni respiratorie acute, infezioni gastrointestinali e infezioni di pelle, infiammazioni di vario genere. E questo soprattutto a causa del sovraffollamento e delle pessime condizioni igieniche».

A Gaza non c’è più rete fognaria e l’acqua che è a disposizione è contaminata. Tuttavia, nonostante ciò, spesso, i gazawi sono costretti a berla per non morire di sete. Le situazioni peggiori sono quelle nei campi tendati ad Al Mawasi e al sud, dove si è creato un sovraffollamento spaventoso che contribuisce alla diffusione delle malattie. «Gli ospedali sono stati sistematicamente colpiti – ci ha spiegato ancora Moneti – e la situazione sta peggiorando man mano che si allarga la zona rossa. In questo momento l’85 per cento della Striscia non è accessibile, o perché è già zona militare o perché è sotto ordine di evacuazione. E se una struttura sanitaria è inclusa in quell'area, ovviamente diventa inaccessibile».

Casi di meningite

I continui bombardamenti, poi, hanno finito di disintegrare anche quel minimo di infrastrutture che ancora riuscivano a garantire un sorso ai gazawi. Dei pozzi che fino a un paio di mesi fa ancora riuscivano a fornire qualche goccia, infatti, ne sono rimasti pochissimi. Il resto delle pompe che potrebbero erogare acqua è bloccato, perché manca la benzina per farle funzionare. E la carenza di carburante ha fermato anche quei pochi impianti per il trattamento delle acque reflue che sono ancora in piedi.

«Inoltre – spiega Ahmed Al Farra, dell'ambulatorio pediatrico Al-Tahrir – senza benzina non possono funzionare nemmeno gli impianti di desalinizzazione dell’acqua e sta accadendo che molte persone, per non morire, raccolgano l’acqua del mare. Questo, però – spiega il dottore – contribuisce a provocare diarrea, disidratazione e problemi ai reni».

Le condizioni igieniche della Striscia non possono che peggiorare, soprattutto ora che migliaia di persone si stanno accalcando in aree già super affollate. Secondo una stima, circa 80mila hanno già lasciato Gaza City e si sono dirette verso il centro della Striscia. «Vedremo cosa succederà con l’arrivo del freddo», spiega ancora il dottor Ragheb Warsh Agha. «Temiamo anche l’insorgere di malattie più gravi di cui, per ora ci sono pochi casi, come la meningite». Ma su questo Msf rassicura. «Ci sono stati dei casi, monitorati dal ministero della Salute e dall’Health cluster», afferma Virginia Moneti. «La maggior parte sono casi di sospetta meningite virale e poi ce n’è qualcuno di meningite batterica, ma per ora non abbiamo registrato mortalità per questo, il che ci fa pensare che non sia una epidemia. Ovviamente siamo preoccupati e non smettiamo di monitorare».

Mentre a Gaza l’avanza di terra prosegue, l’Idf è impegnata anche in Cisgiordania. Dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per l’area di Abu Safiya, a est di Tulkarem, l’esercito ha sgomberato ampie zone del campo profughi distruggendo molte case e ferendo una decina di persone. Contemporaneamente, nel villaggio di Khallet al-Daba, a sud di Hebron, una trentina di coloni hanno fatto irruzione nelle case usando la violenza nel tentativo di sgomberare i residenti. La polizia è intervenuta tardi e molto blandamente, perché l’intento di Tel Aviv è annettere ampie porzioni del West Bank. E distruggere, pezzetto dopo pezzetto, diritti ed esistenze dei palestinesi.

