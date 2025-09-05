Ancora raid: morte almeno 18 persone, tra cui sette bambini. Colpita anche la torre al Mushtaha, dove molti civili cercavano riparo. Israele: «Dentro c’erano miliziani di Hamas». Nella Striscia è emergenza senza fine: «Si stanno moltiplicando malattie con febbre alta, vomito e diarrea. Ma non possiamo fare molto, perché non abbiamo medicine», dice Ragheb Warsh Agha, primario dell'ospedale Al Rantisi
Gaza City, l’Idf abbatte la torre dei rifugiati. I medici: «Rischio epidemie»
05 settembre 2025 • 19:28
Ancora raid: morte almeno 18 persone, tra cui sette bambini. Colpita anche la torre al Mushtaha, dove molti civili cercavano riparo. Israele: «Dentro c’erano miliziani di Hamas». Nella Striscia è emergenza senza fine: «Si stanno moltiplicando malattie con febbre alta, vomito e diarrea. Ma non possiamo fare molto, perché non abbiamo medicine», dice Ragheb Warsh Agha, primario dell'ospedale Al Rantisi