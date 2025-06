La sede dell’organizzazione umanitaria Médicos del Mundo a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, è stata distrutta da un attacco israeliano. L’edificio, ufficialmente registrato e comunicato alle autorità militari di Tel Aviv come struttura umanitaria, è stato colpito da due droni senza alcun preavviso. Otto persone sono morte, tra cui quattro bambini e un adolescente, che si trovavano all’ultimo piano. Il personale dell’ong è salvo: era assente per la festività dell’Eid.

«L’ubicazione della nostra sede era perfettamente nota a Israele. Questo attacco è una grave violazione del diritto internazionale umanitario», ha denunciato la coordinatrice di Médicos del Mundo nella Striscia, Sally Saleh. L’organizzazione, che aveva indicato l’edificio come deconflicted, quindi da escludere dai bombardamenti secondo gli accordi umanitari, ha precisato di non aver ricevuto alcun allarme, né istruzioni per l’evacuazione, come già accaduto in altre occasioni.

Il ministero degli Esteri spagnolo ha condannato con fermezza l’attacco, definendolo «un’azione diretta contro una struttura notificata come umanitaria» e sottolineando che l’area, nel cuore di Deir al-Balah, ospita da tempo decine di ong, oltre a sfollati provenienti da Khan Yunis e dal nord della Striscia. «Questo colpo compromette in modo grave la nostra operatività: sono state distrutte le installazioni solari, le condutture idriche e l’intera struttura. Abbiamo dovuto spostare le attività presso la sede francese dell’Ong», ha spiegato Saleh.

Intanto, un nuovo rapporto della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha documentato numerosi attacchi condotti da Israele contro scuole, università, moschee e altri edifici civili, sostenendo che alcuni di questi episodi potrebbero configurare crimini di guerra. Le Nazioni Unite parlano di un «attacco sistematico contro le infrastrutture essenziali della vita civile», che in alcuni casi potrebbe rientrare nella definizione giuridica di crimine contro l’umanità.

Le accuse si aggiungono alla denuncia della Protezione civile di Gaza, che martedì ha riferito della morte di 31 persone e del ferimento di circa 200 nei pressi del checkpoint di Netzarim, nella zona centrale della Striscia, durante la distribuzione di aiuti. Secondo le autorità locali, i colpi sarebbero partiti da droni e carri armati israeliani.

In volo verso l’Italia 69 palestinesi feriti Sono usciti da Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom i 69 palestinesi feriti e i loro accompagnatori. In queste ore stanno raggiungendo un aeroporto israeliano, dove li attendono tre C-130 dell’Aeronautica militare italiana. Il volo umanitario atterrerà a Milano-Linate intorno alle 19:30, grazie al supporto del ministero della Difesa. Freedom Flotilla, quattro attivisti francesi ancora detenuti in Israele Quattro attivisti francesi fermati a bordo della nave Madleen della Freedom Flotilla sono ancora detenuti in Israele con l’accusa di essere entrati illegalmente nel Paese. Tra loro c’è anche la deputata di La France Insoumise Rima Hassan. Due attivisti connazionali hanno accettato l’espulsione immediata, mentre gli altri quattro si sono rifiutati di firmare i documenti per il rimpatrio. Lo ha riferito l’ambasciatore israeliano a Parigi Joshua Zarka, spiegando che saranno sottoposti al giudizio di un tribunale che dovrà decidere se autorizzarne l’espulsione o consentire la permanenza temporanea in Israele. A Torino tre bambini arrivati da Gaza per essere curati Tre bambini palestinesi feriti sono arrivati a Torino dalla Striscia di Gaza e sono stati ricoverati all’ospedale Regina Margherita. A darne notizia è Davide Nicco (FdI), presidente del consiglio regionale del Piemonte: «Li curiamo in silenzio, senza urlare né incitare all’odio», ha scritto, rivendicando l’impegno della Regione. Tajani: in arrivo da Gaza 80 palestinesi, tra cui il piccolo Adam Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che oggi arriveranno in Italia circa 80 palestinesi da Gaza, distribuiti su tre voli. Tra loro anche Adam, un bambino con fratture multiple, che sarà curato all’ospedale Niguarda di Milano. Tajani ribadisce: «Basta bombardamenti, la situazione è inaccettabile». Greta Thunberg è tornata in Svezia dopo l'espulsione da Israele Dopo l’espulsione da Israele, Greta Thunberg è atterrata in nottata a Stoccolma. A bordo della nave della Freedom Flotilla diretta a Gaza, era stata intercettata in acque internazionali e portata a Ashdod. «Siamo stati condotti lì contro la nostra volontà», ha detto. Otto attivisti restano detenuti in attesa della decisione del giudice. EPA

