La difficile transizione di Gaza: «Ci sarà anche Meloni nel Board of Peace»

Questa settimana Donald Trump dovrebbe annunciare la composizione del Board of Peace, l’organismo internazionale incaricato di traghettare la Striscia di Gaza nel dopoguerra nel suo cosiddetto “piano di pace”. Lo sostengono diverse fonti coinvolte nelle trattative. Fra i numerosi leader e capi di Stato presenti nel board dovrebbe esserci anche la premier italiana Giorgia Meloni: così dice Bishara Bahbah, una figura di tramite fra il mondo Maga e la galassia politica palestinese, in un’intervista