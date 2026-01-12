l’italia alla ricerca di un ruolo nel futuro della striscia

La difficile transizione di Gaza: «Ci sarà anche Meloni nel Board of Peace»

Davide Lerner
12 gennaio 2026 • 20:19

A giorni Trump dovrebbe annunciare la composizione dell’organismo internazionale incaricato di traghettare la Striscia nel dopoguerra. Oltre a Blair e Starmer, fra i numerosi leader presenti nel board dovrebbe esserci anche la premier italiana: lo afferma Bishara Bahbah, figura di collegamento tra il mondo Maga e la galassia palestinese

Questa settimana Donald Trump dovrebbe annunciare la composizione del Board of Peace, l’organismo internazionale incaricato di traghettare la Striscia di Gaza nel dopoguerra nel suo cosiddetto “piano di pace”. Lo sostengono diverse fonti coinvolte nelle trattative. Fra i numerosi leader e capi di Stato presenti nel board dovrebbe esserci anche la premier italiana Giorgia Meloni: così dice Bishara Bahbah, una figura di tramite fra il mondo Maga e la galassia politica palestinese, in un’intervista

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 