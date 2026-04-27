sei mesi dopo l’accordo di pace

Morti, epidemie e discariche: a Gaza la tregua è una farsa

Youssef Hassan Holgado
27 aprile 2026 • 07:00

Dal cessate il fuoco sono state uccise 750 persone e ferite oltre duemila. Israele ha fatto entrare solo il 37 per cento dei tir concordati. Anche le evacuazioni mediche vengono bloccate. L’infermiere di Emergency: «Mancano antidolorifici e medicinali. Si cura con quello che si ha»

Discariche che sorgono accanto a tende e accampamenti di fortuna. Ratti che mangiano la carne viva dei bambini. Fogne a cielo aperto che ristagnano al caldo primaverile. E insetti che diffondono malattie di ogni tipo. A oltre sei mesi dall’accordo di pace tra Hamas e Israele la situazione a Gaza è catastrofica e i piani di ricostruzione presentati a Davos con grandi proclami dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, che mostravano un futuro di pace e prosperità per la popolazione civile sono al

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Youssef Hassan Holgado
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Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.