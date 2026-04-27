Morti, epidemie e discariche: a Gaza la tregua è una farsa

Dal cessate il fuoco sono state uccise 750 persone e ferite oltre duemila. Israele ha fatto entrare solo il 37 per cento dei tir concordati. Anche le evacuazioni mediche vengono bloccate. L’infermiere di Emergency: «Mancano antidolorifici e medicinali. Si cura con quello che si ha»

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Discariche che sorgono accanto a tende e accampamenti di fortuna. Ratti che mangiano la carne viva dei bambini. Fogne a cielo aperto che ristagnano al caldo primaverile. E insetti che diffondono malattie di ogni tipo. A oltre sei mesi dall’accordo di pace tra Hamas e Israele la situazione a Gaza è catastrofica e i piani di ricostruzione presentati a Davos con grandi proclami dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, che mostravano un futuro di pace e prosperità per la popolazione civile sono al