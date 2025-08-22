«Negli ultimi cinque giorni non abbiamo mangiato nulla, ma solo bevuto tè senza zucchero. Non abbiamo neanche la forza di scappare. Attenderemo qui la nostra fine». Le parole arrivano da un quartiere di Gaza City e sono quelle di Zeinab Al Awadh che in queste ore, con l’avanzata delle truppe di terra dell’Idf non è riuscita a scappare. E come Zeinab, sono molte altre le persone che non stanno lasciando le proprie case. Non perché non vorrebbero, ma perché non sono in condizioni fisiche per farlo. La carestia che ormai attanaglia da mesi la Striscia ha fiaccato anche i fisici più robusti.

Accasciarsi per strada

«E sempre più spesso vediamo persone accasciarsi per strada e morire così, sotto i nostri occhi», raccontano i cronisti locali. Non arriva cibo a Gaza e quei pochi camion che entrano contengono poche cose che arrivano all’1 per cento della popolazione, ma per Israele è tutto finto. Nemmeno adesso che a certificare la carestia sono l’Onu e l'Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), che monitora i livelli di fame in tutto il mondo ed è considerato l'indice globale più corretto e completo. «Dicono che sono le bugie di Hamas – spiega Murad Kamil – e quanto vorrei che fosse vero, questa volta. Ma non c’è più cibo qui e moriremo nei prossimi giorni. Senza scappare».

Abdallah Abu Safyia e la sua famiglia, invece, hanno deciso di andar via da Gaza City non appena i primi carrarmati israeliani sono entrati in città. «Era buio quando abbiamo raccolto le poche cose che abbiamo e ci siamo messi in cammino», raccontato Abdallah. Nonostante sia in viaggio da 24 ore, non ha ancora trovato un luogo dove accamparsi. L’annuncio di evacuare immediatamente la zona è arrivato insieme ai primi bombardamenti a tappeto e la gente ha iniziato a correre via mentre già i cingolati stavano occupando la zona di Zaitoun. «Non abbiamo avuto tempo», confessa Abdallah con affanno, in un messaggio vocale. «Gli edifici hanno iniziato a sbriciolarsi sopra di noi e allora ho riempito il carretto con il minimo indispensabile e sono corso via. Ma ora, dove andiamo?».

Nel corso della notte e durante le prime luci dell’alba di mercoledì, quando i soldati dell’Idf prendevano sempre più il controllo del centro della Striscia, in migliaia sono scappati. «Ci dicono di andare verso il sud, ma non sappiamo esattamente dove, né attraverso quali strade», spiega Amina. Non ci sono più vie sicure a Gaza. Lo ripete il cronista Hassan Isdodi secondo cui, durante questa seconda fase di invasione, l’Idf non ha fatto sapere quali arterie stradali possono attraversare i gazawi senza pericolo.

E così, tutte le stradine dal centro di Gaza City fino alla periferia di Zeitoun verso la costa si sono riempite di persone. «Al Rashid Street era molto affollata ieri mattina – spiega Isdodi – perché la gente ha pensato che, se dovessero arrivare bombe, potrebbe correre in spiaggia e scamparla. Ma anche Al Jala street era affollata, così come la più interna Salah al Din street, dove si sono ingolfate quelle poche auto ancora con un po’ di benzina nel serbatoio, carretti e motorini».

Scappare a piedi

La maggior parte delle persone sta scappando a piedi, perché non ha altri mezzi né può permettersi di pagare per affittare da un vicino un furgone, magari, o un treruote. «Non so come farò», racconta con voce flebile Maya Abu Latif, che ha perso il marito e ora deve cercare di portare in salvo i tre figli di 9, 5 e 3 anni. «Ci hanno detto di andare verso le zone umanitarie al sud, ma distano 25-30 chilometri. Come posso arrivarci?».

Per il momento Maya è accampata sulla spiaggia di Gaza City, non lontano dai ruderi della moschea di Alhassin, ma dovrà andare via, perché i carrarmati dell’Idf arriveranno fino alla spiaggia. Non c’è davvero scampo. E infatti, nelle ultime ore molti palestinesi hanno fatto una richiesta d’aiuto internazionale attraverso varie piattaforme di crowdfunding, per poter ottenere da familiari, amici, simpatizzanti sparsi nel mondo un sostegno economico. «Sto chiedendo soldi per lasciare Gaza – ammette Amir – perché non c’è più nessuna speranza. Questa invasione di Gaza City è il preludio all’occupazione totale della Striscia. Appena possibile voglio portare la mia famiglia lontano da qui, prima di morire».

Come lui anche molti altri stanno organizzando un trasferimento all’estero che, ora come ora, appare come una sorta di miraggio. «Se è vero che fino all’anno scorso nessuno avrebbe detto di voler abbandonare Gaza all’occupazione, oggi quella prospettiva è un sollievo dolce che alleggerisce l’anima», dice Nahal Faradik, che faceva l’insegnante in una scuola superiore. Per ora, però, l’unico, ennesimo trasferimento in corso è dal nord al sud di gaza, verso Khan Yunis e Rafah, dove, però, ci sono già accalcate migliaia di persone. «Non c’è spazio – spiega la giornalista Noor Shirzad – e soprattutto mancano almeno un milione e mezzo di tende che Israele aveva detto che avrebbe fatto entrare a Gaza prima dell’invasione e invece non l’ha fatto».

Le cosiddette zone umanitarie non hanno nulla che possa lontanamente essere definito umano. Sono aree senza acqua, senza servizi, senza elettricità e ospitano il quintuplo delle persone che potrebbero viverci. Sono delle gabbie dove Israele sta ammassando i palestinesi prima della prossima mossa, quale che sarà.

