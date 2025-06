Gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione Onu che chiedeva l'immediato cessate il fuoco a Gaza. Quattordici, invece, i voti a favore. Zero gli astenuti. A causa del veto degli Usa, uno dei cinque membri permanenti con potere di veto, la risoluzione è stata bocciata.

Washington ritiene che la richiesta contenuta nella risoluzione presentata al Consiglio di sicurezza, citando un "cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente, lascerebbe Hamas in condizione di condurre in futuro altri attacchi come quello del 7 ottobre, come ha promesso". Lo ha detto la rappresentante americana al Consiglio di sicurezza dell'Onu nel suo intervento, prima che la risoluzione venisse messa ai voti.