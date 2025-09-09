Quindici minuti o meno. È questo il tempo concesso dall’esercito israeliano per lasciare le proprie case. però nelle “aree umanitarie” non c’è più spazio. «Stiamo soffocando – dice Abdullah Al Adnan - e non possiamo permetterci altri arrivi. Il rischio di malattie diventa troppo alto»

Quindici minuti o meno. È questo il tempo concesso dall’esercito israeliano ai palestinesi per lasciare le proprie case di Gaza City. Mentre dagli aerei venivano lanciati fogliettini con le istruzioni per l’evacuazione, in alcuni quartieri sono state fatte delle telefonate con una voce elettronica che intimava di liberare immediatamente l’area. E così, in pochi attimi, ancora una volta i gazawi hanno dovuto mettere la loro vita in valigia.

«Cosa metti in un borsone se hai poco tempo per pensare? Cosa scegli di tenere sapendo che tutto il peso dovrai portarlo sulle spalle, senza l’aiuto di nessuno? Cosa abbandoni, sapendo che verrà distrutto?», si chiede Latifa Abu Hamza, 28 anni. Martedì 9 ha lasciato la sua piccola casa bucata e si è momentaneamente appoggiata da una conoscente nel campo tendato di al-Shati, ai confini di Gaza City, ma dovrà andarsene. Non c’è più spazio.

Intanto l’Idf, senza aspettare che tutte le persone in fuga avessero davvero lasciato le proprie case, ha bombardato pesantemente la zona nord-occidentale di Gaza City. I morti sono stati 83, tra questi anche molti bambini. «Altri, invece – spiega Ayoub al Mustafh, che fa il volontario con la mezzaluna rossa palestinese – sono morti per le ferite, perché non riusciamo a raggiungere tutti velocemente». Dopo il doppio raid sull’ospedale Nasser di Khan Younis, di 15 giorni fa, in cui è morta la giornalista Mariam Abu Dagga, l’Idf usa la stessa tecnica intimidatoria, facendo ronzare sulle teste dei soccorritori altri droni, pronti a colpire.

«Sta accadendo ogni volta – spiega Ayoub – Noi corriamo sul luogo di un bombardamento e arrivano altri quadricotteri. Allora noi arretriamo per metterci al riparo e loro vanno via. Ma appena ci riavviciniamo ai feriti, quelli tornano. È un gioco per i soldati, come fosse un videogame e noi dei pupazzi in 3D». Questo, spiega la Mezzaluna rossa, fa tardare i soccorsi e le prime cure e sta provocando ulteriori morti.

In queste ore, chi resta vivo sta scappando da Gaza City, ma non sa bene verso dove. L’Idf sta indicando di andare nell’area umanitaria di Al Mawasi, ma lì non c’è neanche uno spazietto libero. «Qui stiamo soffocando – dice Abdullah Al Adnan, che prova a organizzare la vita nella tendopoli - e non possiamo permetterci altri arrivi. Il rischio di malattie diventa troppo alto e i liquami iniziano ad entrare nelle tende. Purtroppo - dice ancora Al Adnan - stiamo mandando via delle persone».

E infatti, da lunedì sera, mentre c’è un flusso che scappa dai quartieri che l’Idf indica come zona rossa, ci sono altre migliaia di persone che fanno il percorso contrario e tornano verso Gaza City. «Sono consapevoli del rischio – raccontano i giornalisti locali – ma non hanno trovato un posto dove andare e sono stati spinti a tornare indietro. Tante persone si stanno sistemando ai limiti della zona rossa, ma con l’imminente avanzata dell’Idf sulla città, presto anche quelle zone saranno evacuate». E dove andranno? Lo spazio vitale per i palestinesi è sempre più ridotto, con 2,3 milioni di persone praticamente stipate in poco meno di 50 chilometri quadri. Lo si vede bene anche dalla stessa mappa diffusa dall’Idf, con l’area rossa che sta inglobando velocemente tutta la Striscia lasciando al centro solo poche caselle bianche.

Mentre la conquista di Gaza City prosegue, intanto, però, Israele ha fatto sapere di voler accettare la proposta di cessate il fuoco presentata da Donald Trump. Lo ha comunicato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ribadendo che il piano prevede il ritorno dei 48 ostaggi, vivi o morti, e la resa incondizionata di Hamas in cambio di una tregua e il rilascio di un certo numero di prigionieri palestinesi. «Gli israeliani hanno accettato le mie condizioni. È ora che anche Hamas lo faccia», ha scritto Trump su Truth. «Ho avvertito Hamas delle conseguenze di una sua mancata accettazione. Questo è il mio ultimo avvertimento»..

Sembra, dunque, che la parola, adesso, spetti proprio ad Hamas, anche se la rivendicazione dell’attentato a Gerusalemme e l’attacco dell’Idf a Doha hanno già, di fatto, interrotto la mediazione. Intanto, sul campo di battaglia, restano i gazawi, ignari dei disegni e delle strategie internazionali; quelli le cui vite sono appese a un filo.

© Riproduzione riservata