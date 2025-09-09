Quindici minuti o meno. È questo il tempo concesso dall’esercito israeliano per lasciare le proprie case. però nelle “aree umanitarie” non c’è più spazio. «Stiamo soffocando – dice Abdullah Al Adnan - e non possiamo permetterci altri arrivi. Il rischio di malattie diventa troppo alto»
L’Idf ordina l’evacuazione di Gaza City. Ma i palestinesi non sanno dove andare
09 settembre 2025 • 18:00
