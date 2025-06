Nadav Weiman ha servito nelle forze speciali dell’Idf a Gaza e in Cisgiordania. Oggi dirige “Breaking the silence”, un’organizzazione di veterani impegnati a denunciare i crimini commessi nei territori occupati: «Stiamo usando la fame come strumento di guerra»

Nadav Weiman è il direttore di “Breaking the silence”, un’organizzazione che raccoglie veterani delle forze armate israeliane impegnati a denunciare i crimini commessi nei Territori occupati. Anche lui è un ex militare, che ha servito per tre anni nelle forze speciali israeliane a Gaza e in Cisgiordania. Domani lo ha incontrato a Tel Aviv, in Israele.

L'attacco ad Israele ha distratto l’attenzione dell’opinione pubblica da quello che accade a Gaza, qual è la situazione nella Striscia in queste settimane?

A Gaza il numero di morti continua a crescere. L’uccisione di palestinesi in fila per il cibo è diventata un’occorrenza quasi quotidiana. Stiamo usando la fame come strumento di guerra, una cosa che, in quanto ebreo, mi fa impazzire. Che cos’è successo alla famiglia di mio nonno in Polonia? La stessa cosa. Spariamo a persone in fila per il cibo e poi diciamo “stiamo indagando”. Sciocchezze. Non si indaga, si insabbia. Avete mai sentito di un solo incidente a Gaza in cui soldati israeliani hanno ucciso decine di persone che è stato risolto? In cui è stato trovato un responsabile, qualcuno che ha sbagliato? No, perché non è mai successo. Il nostro lavoro è proprio investigare su questi episodi, e non abbiamo individuato un solo caso in cui responsabili di crimini contri i palestinesi siano stati individuati e puniti.

Com’è possibile che si verifichino questi episodi, quali sono le circostanze in cui avvengono?

Prima di tutto sono episodi del tutto coerenti con il modo di combattere dell’esercito israeliano a Gaza. Intanto, dovete considerare che la distruzione di cibo non avviene attraverso i 400 punti di distribuzioni dell’Onu o di altre organizzazioni, situati nelle città e nei villaggi della Striscia. Ci sono solo 4-5 punti, nelle zone controllate dall’esercito, lontani chilometri dalle zone abitate. Ogni giorno, decine di migliaia di persone si mettono in cammino verso i centri distribuzioni. Sono enormi colonne di gente, scene incredibili, sembra l’esodo degli ebrei dall’Egitto.

Dall’altro lato ci sono soldati israeliani che, quando sono a Gaza, sono in genere spaventati, molto spaventati, e hanno ordini di usare le loro armi, con proiettili veri, come strumenti di “controllo della folla”. Queste sono disposizioni ufficiali dall’esercito: contenimento della folla con armi da guerra, una cosa che trovo folle. Come ex soldato, posso dire che in una zona dove c’è un po’ di eco, tra palazzi, oppure in una valle, è molto difficile capire da dove provengono degli spari. E quindi, quando si sentono dei colpi, l’enorme massa di gazawi in attesa del cibo, anche loro già spaventati, cominciano a correre ovunque. E i soldati, a loro volta terrorizzati che questa massa possa travolgerli, cominciano sparare.

Questa è la dottrina dell’esercito israeliano: se ti senti in pericolo, soggettivamente in pericolo, sei autorizzato a sparare per uccidere. E se i soldati impegnati nella distribuzione hanno una scorta a una certa distanza, troppo lontano per sparare con i loro fucili, allora sparano con i carri armati, che uccidono parecchie persone ad ogni colpo.

Qual è la situazione, invece, in Cisgiordania?

In Cisgiordania la violenza dei coloni è ormai fuori controllo. La legge israeliana semplicemente non viene fatta rispettare. Negli ultimi due anni, il governo ha smesso persino di fingere di far rispettare la legge ai coloni violenti. Oggi abbiamo soldati che accompagnano i coloni mentre compiono i loro attacchi terroristici contro i palestinesi. Dopo la a guerra con l’Iran, i coloni hanno avuto mano libera e ora possono prendere ancora più territori, distruggere ancora più case, mentre i palestinesi sono sottoposti a un regime praticamente di quarantena. I coloni estremisti credono nella “supremazia ebraica” – di nuovo: quelli che picchiavano mio nonno in Polonia dicevano la stessa identica cosa. Come hanno detto pubblicamente i loro rappresentati, questo è il “tempo di miracoli”. Usando la guerra come copertura, tutto si sta espandendo: dalla violenza contro i palestinesi alle colonie illegali.

Qual è la sua valutazione del conflitto con l’Iran?

Quello che accaduto con l’Iran ha cancellato l’opposizione. Non appena la prima bomba è caduta, l’opposizione ha subito appoggiato la guerra, senza fare una sola domanda. Non si è capito perché abbiamo combattuto. Gli obiettivi cambiavano ogni giorno. Il programma nucleare iraniano, i suoi missili a lungo raggio, il rovesciamento del regime. Quello che è chiaro è che adesso il nostro potere sembra senza limiti. Abbiamo lanciato un attacco incredibile contro le difese aere dell’Iran, abbiamo demolito le infrastrutture di Hezbollah e di Hamas – a un costo enorme in vite umane, e per la nostra economia, che è andata a farsi benedire, e di 900 nostri soldati. È una sensazione che dà dipendenza. E questo è molto problematico. Perché l’Iran alla fine è un paese molto più grande, con molta più popolazione. Potremo bombardarli quanto vogliamo, ma non abbiamo il potere di distruggerli, né di rovesciare il regime.

