I morti per fame aumentano di ora in ora. L’allarme delle organizzazioni umanitarie: «Aprite tutti i valichi, fate entrare gli aiuti». Anche Parigi attacca il governo Netanyahu: «Questa situazione è provocata dal blocco di Tel Aviv. Subito il cessate il fuoco»

Per le strade si vedono uomini che cercano briciole tra i rifiuti e bambine e bambini che intingono le manine in pozze d’acqua sporca e poi le succhiano, per avere un senso di fresco in bocca e provare, intanto, a ingannare mente e stomaco.

«Non mangiamo da giorni, l’unica cosa che ci fa stare in piedi è il sale», racconta il giornalista Hassan Isdodi che quotidianamente, nonostante tutto, racconta quel che accade a Gaza. «Lo mettiamo nel palmo della mano e lo lecchiamo per far alzare la pressione. Siamo talmente deboli – spiega - che nemmeno l’adrenalina data dalla paura dei bombardamenti ha più effetti sul corpo della gente».

Il grido delle Ong

Mentre Israele tiene serrati i valichi per non far entrare nemmeno un granello di zucchero, i morti per fame stanno aumentando di ora in ora nella Striscia: 21 solo ieri per un totale di 111 dal 7 ottobre. Di questi, 80 sono bambini. Che sia, per Israele, una strategia e un’arma di guerra lo hanno capito ormai tutti. E infatti, ieri neanche a farlo apposta proprio 111 organizzazioni umanitarie, tra cui Medici senza frontiere, Save the Children e Oxfam, hanno siglato una dichiarazione congiunta per lanciare un allarme senza precedenti: «Oramai siamo alla carestia di massa» a Gaza.

Le organizzazioni hanno espressamente chiesto il cessate il fuoco, l'apertura di tutti i valichi di frontiera e il libero flusso di aiuti attraverso i meccanismi guidati dalle Nazioni Unite. «I palestinesi sono intrappolati in un ciclo di speranza e dolore», hanno scritto le Ong in una nota congiunta. «Sono in attesa di assistenza e cessate il fuoco, ma poi si svegliano e scoprono che le condizioni peggiorano». Alle grida di allarme lanciate martedì dall’Ue e dalle Nazioni Unite («orrore intollerabile»), oggi si aggiunge quello della Francia: «Il rischio di carestia a Gaza è il risultato del blocco israeliano», denuncia il ministero degli Esteri francese.

Parole dure: «La Francia - si legge nella nota di Quai d'Orsay - condanna fermamente l’ampliamento dell'offensiva israeliana nel centro di Gaza dove gli ordini di evacuazione hanno indotto lo sfollamento di decine di migliaia di persone a Deir el-Balah e ostacolato il lavoro di numerose agenzie delle Nazioni Unite e Ong internazionali». Un’operazione, dice Parigi, che «accelera il deteriorarsi della situazione umanitaria, segnata dalla malnutrizione e il rischio di carestia. Questa situazione è il risultato del blocco imposto da Israele».

La malnutrizione e condizioni di vita impossibili stanno provocando l’insorgere di molte malattie. Secondo i medici di Gaza, per esempio, negli ultimi mesi ci sono stati molti casi di paralisi flaccida, di poliomielite e sindrome di Guillet Barrett, una patologia dell’esofago. Ieri anche Nebal Farsakh, portavoce della Mezzaluna rossa palestinese ha affermato che le persone a Gaza stanno affrontando una catastrofe umanitaria senza precedenti e ha avvertito che la situazione non fa che peggiorare. «Vi prego, fate qualcosa per noi, non lasciateci morire»: sono gli appelli delle nostre fonti a Gaza.

Perché se c’è una parte dei gazawi ormai rassegnata alla morte, c’è un altro pezzo di popolazione che non vuole arrendersi. «Create un grande movimento popolare nelle vostre città», sta dicendo la gente della Striscia. «Che il mondo si unisca in un coro per dire di fermare l’assedio e darci da mangiare». Intanto, i bombardamenti non si placano e in un raid aereo ieri sono morte 21 persone. A morire, ieri, sono state anche due giornaliste: Tamer Zaanin, che lavorava come fotoreporter per diversi media nazionali e internazionali, e Walaa Jabar, che lavora come redattrice per diverse testate. Dall’inizio della guerra sono stati 231 i giornalisti di Gaza uccisi, spesso colpiti intenzionalmente dall’Idf per cercare di silenziare le cronache del massacro e dare, allo stesso tempo, un messaggio quasi mafioso a chi continua imperterrito a lavorare.

La versione dell’Idf

Intanto, ieri, l’Idf avrebbe concluso l’indagine interna sull’attacco di giovedì scorso alla chiesa cattolica di Gaza City in cui sono morte tre persone e ne sono rimaste ferite altre nove, tra cui padre Gabriel Romanelli. «La chiesa è stata accidentalmente colpita a causa di una deviazione non intenzionale delle munizioni», ha fatto sapere ieri il coordinamento delle Idf.

«L'impatto ha causato danni alla struttura e ferito diversi civili di Gaza», hanno scritto senza citare i tre morti, guarda caso palestinesi: Saad Salameh, Fumayya Ayyad e una donna che stava cercando supporto psicologico. «Durante l'operazione, sono stati apportati aggiustamenti per migliorare l'accuratezza del fuoco e, a seguito dell'incidente, sono state ulteriormente chiarite le linee guida per l'apertura del fuoco vicino a edifici religiosi», hanno aggiunto i militari. Ancora una volta, senza citare rifugi e campi tendati che, invece, sono nel mirino costante di Israele.

Inchiesta frettolosa

L’inchiesta, frettolosa e approssimativa, è partita dopo che la premier Giorgia Meloni si è scoperta indignata per quel che accade a Gaza («La situazione è drammatica e nessuna azione militare può giustificare attacchi contro i civili. Siamo tutti impegnati perché cessino subito le ostilità») e soprattutto dopo le pressioni dell'inviato di Donald Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff, sul governo Netanyahu. Proprio Witkoff quest’oggi sarà a Roma per incontrare la premier e il ministro degli Affari strategici israeliano Ron Dermer. Nell’occasione, ci sarà un incontro anche con l’inviato senior del Qatar per provare a dare una spintarella alle trattative sul cessate il fuoco ancora in corso. Proprio per questo, secondo le fonti, Witkoff si sposterà direttamente da Roma a Doha per intervenire direttamente al tavolo di discussione.

Gaza, intanto, attende di sapere cosa ne sarà del suo futuro e mentre si racimola qualche briciola di pane, si spera in una tregua.

