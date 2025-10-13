la paura dei palestinesi

La festa per gli ex detenuti: «Ma a Gaza è guerra civile tra Hamas e altre bande»

Bianca Senatore
13 ottobre 2025 • 19:57

I miliziani islamisti, spaccati al suo interno, cercano di riprendere il controllo del territorio. Scambi di fuoco a Majayda e Sabra: è resa dei conti con i clan. E c’è chi teme che Israele ne approfitterà per riprendere gli attacchi. Intanto a Ramallah la liberazione di quasi duemila prigionieri palestinesi, tra i lacrimogeni dell’Idf e la felicità delle famiglie

In queste ore in cui bombe non ne cadono più e i carri armati israeliani sono indietreggiati, a Gaza non c’è pace. Hamas non sembra affatto intenzionato a mollare il controllo della città, nonostante sia previsto dall’accordo di pace sottoscritto. A ventiquattro ore dall’inizio ufficiale del cessate il fuoco e quando ancora gli ostaggi non erano partiti verso Israele, i jihadisti sono ricomparsi nelle strade scatenando una guerriglia contro chi, in questi mesi, si opposto a loro. Man mano che le

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.