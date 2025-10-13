La festa per gli ex detenuti: «Ma a Gaza è guerra civile tra Hamas e altre bande»

I miliziani islamisti, spaccati al suo interno, cercano di riprendere il controllo del territorio. Scambi di fuoco a Majayda e Sabra: è resa dei conti con i clan. E c’è chi teme che Israele ne approfitterà per riprendere gli attacchi. Intanto a Ramallah la liberazione di quasi duemila prigionieri palestinesi, tra i lacrimogeni dell’Idf e la felicità delle famiglie

true false

In queste ore in cui bombe non ne cadono più e i carri armati israeliani sono indietreggiati, a Gaza non c’è pace. Hamas non sembra affatto intenzionato a mollare il controllo della città, nonostante sia previsto dall’accordo di pace sottoscritto. A ventiquattro ore dall’inizio ufficiale del cessate il fuoco e quando ancora gli ostaggi non erano partiti verso Israele, i jihadisti sono ricomparsi nelle strade scatenando una guerriglia contro chi, in questi mesi, si opposto a loro. Man mano che le