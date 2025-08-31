Tutti i cronisti della Striscia sanno che potrebbero essere uccisi in qualsiasi momento. E intanto ci sono più di un milione di persone che si stanno spostando o sono in procinto di muoversi, ma nessuno è in grado di capire quali siano le aree sicure indicate da Israele

«Ghaith, cuore e anima di tua madre, ti chiedo di non piangere per me, ma di pregare per me, così che io possa restare serena». Nonostante siano passati già alcuni giorni, a Gaza si continua a parlare della morte di Mariam Abu Dagga e degli altri quattro giornalisti, uccisi mentre documentavano i raid sull’ospedale Nasser di Khan Yunis.

La sua lettera d’addio al figlio era pronta già da tempo, perché tutti i cronisti della Striscia sanno che potrebbero essere uccisi in qualsiasi momento. «Siamo consapevoli di avere un mirino addosso» – dice il cronista Hassan Isdodi – e infatti, molti di noi hanno già scritto la propria lettera d’addio o un testamento». È lì pronta, nel caso che un giorno non tornassero più a casa.

«Ognuno di noi ha dato disposizioni precise – spiega ancora il cronista – così che, in caso di morte, il nostro ultimo discorso venga diffuso sui social». Proprio come è successo anche per Anas al-Sahrif. Poco dopo che Israele lo ha ucciso, i suoi amici hanno divulgato il suo addio sulla piattaforma X.

«Questa è la mia volontà e il mio messaggio finale. Se queste parole vi giungono, sappiate che Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce», ha lasciato scritto Anas. «Un giorno, la storia registrerà che un giornalista nella Striscia ha realizzato la più lunga copertura continuativa».

Il lavoro dei giornalisti di Gaza non finisce mai, perché in ogni momento il territorio viene bersagliato, dal cielo e dalla terra. «Molti di noi – dice ancora Isdodi – sono scoraggiati e il livello di energia sta calando. Non solo per la fame, ma anche perché il contraccolpo psicologico ci logora. Eppure, nessuno mollerà». Ogni pomeriggio Hassan e gli altri si telefonano per aggiornarsi, per decidere cosa coprire, come muoversi, anche perché la situazione è in continua evoluzione.

Gli sfollati

Proprio in queste ore, infatti, migliaia di persone si stanno spostando, sperando di non essere colpite dalle bombe. «Siamo scappati da Gaza City perché ci hanno intimato di andar via, ma sono giorni che vaghiamo e non riusciamo a trovare un punto dove piantare la tenda». Youssef Issam e la sua famiglia stanno vivendo le ore più difficili degli ultimi mesi. Perché è vero che sentirsi volare bombe sulla testa è spaventoso, ma è ancor più angosciante se non si ha nemmeno un giaciglio dove rannicchiarsi, chiudere gli occhi e pregare.

A Gaza è il caos più totale, perché ci sono più di un milione di persone che si stanno spostando o sono in procinto di muoversi verso altre zone, ma nessuno è in grado di capire quali siano le cosiddette aree sicure. «Il problema – racconta il giornalista Isdodi – è che la maggior parte dei 19 lotti che l’Idf ha indicato come luoghi per i nuovi accampamenti, in realtà sono gli stessi che indicano come zone vietate alla popolazione civile. È per questo che nessuno sa bene dove andare».

Guarda caso, nei giorni scorsi proprio in quelle aree umanitarie, ad al-Mawasi e a Rafah, l’esercito ha fatto fuoco uccidendo dei bambini. «È la quinta volta che prendo le mie cose e trasloco – ci dice Mariam Abu Salih – ma lo spazio vitale è diventato sempre più piccolo e nauseabondo. Oggi un metro quadro di spazio libero e più o meno sgombro è prezioso e ce lo litighiamo come belve feroci. A questo ci hanno ridotto», dice ancora Mariam.

Spazi mancanti

E in effetti, è proprio così. Alcune zone della Striscia, come per esempio quella di al-Mawasi, sono ultra-affollate e non c’è più nemmeno uno spazietto per metter giù un materasso, figurarsi per un altro milione di tende. Inoltre, secondo le stesse mappe dell’Idf sarebbero a disposizione solo altri 7 chilometri quadrati per creare nuovi campi profughi, certamente non sufficienti per tutti. «Inoltre – spiega ancora Isdodi – su molti di questi terreni non è possibile piantare tende, perché sono sabbiosi oppure non piani».

Eppure, i numeri sono questi. Secondo l’Idf, 1,2 milioni di persone in queste ore dovrebbero totalmente sfollare il blocco di Gaza City e dintorni per trasferirsi al sud, anche se, come detto, mancano gli spazi e pure le tende stesse. «“Andate a Deir al Balah”, stanno dicendo alcuni membri dell’Idf, ma qui non ci sta più nemmeno uno spillo», ha fatto sapere il sindaco del distretto centrale, Nizar Ayash.

«La condizioni di vivibilità non ci sono per nessuno – raccontano i residenti della zona di al-Ma’ani – non c’è acqua, non c’è fognatura. Il sistema è saltato completamente e siamo noi a cercare di mantenere un certo livello di pulizia». L’Idf ha fatto sapere che sta provvedendo alla fornitura di altre tende e alla costruzione di una nuova conduttura idrica, per portare l’acqua ai nuovi accampamenti, ma di questi lavori nessuno sa nulla, tanto meno qualcuno ha visto lavori di costruzione, invece che di distruzione.

Speranze appese

Intanto, però, i piani di Israele per avanzare nella Striscia proseguono senza sosta, anche perché Benjamin Netanyahu avrebbe convinto l’amico Donald Trump che la sconfitta definitiva di Hamas sia ormai cosa fatta. Basta invadere totalmente, Gaza, insomma. Quindi, al diavolo le trattative. «Ala Aljaim», dicono i gazawi, che è da metà agosto che aspettano l’accordo per il cessate il fuoco.

«Sapevamo che Israele non avrebbe firmato nulla – dicono i cittadini della Striscia – hanno solo preso in giro noi, ma soprattutto il mondo. Hanno perso tempo per mesi ai tavoli delle trattative solo per distrarre tutti e intanto proseguire con l’epurazione dei palestinesi. Era un piano evidente, ma nessuno li ha fermati», scrivono sulle pagine Facebook dei quartieri, tra chi cerca di vendere un pacco di zucchero rimediato in giro e chi chiede un carretto o un’auto per il trasloco.

Gli effetti psicologici di questa guerra sono drammatici; eppure, le conseguenze non sono nemmeno ancora del tutto evidenti. «Ci sono bambini che hanno smesso di parlare – spiega Naima Abu Sadiq, che lavorava come psicologa a Gaza – e persone che hanno sviluppato dei tic nervosi». «La guerra ha devastato il sistema nervoso di noi gazawi - dice la dottoressa Sadiq – e, se non moriremo, gli effetti avranno una ripercussione pesante per tutto il resto della nostra vita».

Quel che manca, ormai, a Gaza è la speranza, perché i piani di sterminio, di trasferimento di massa e di trasformazione di Gaza in un resort di lusso per molti sono diventati una certezza. Soprattutto dopo la diffusione del progetto presentato dall’ex premier inglese Tony Blair a Trump. «Da quel che abbiamo capito – spiega ancora Isdodi – il piano non prevederebbe il trasferimento totale di noi cittadini e sappiamo anche che l’Egitto ha già iniziato a reclutare gente per addestrare una nuova polizia che entrerà in azione quando Hamas avrà lasciato la Striscia. Ma non abbiamo idea se le due cose sia correlate», ha spiegato ancora il giornalista.

Parlare di futuro, che sia a Gaza o fuori, aiuta a non deprimersi. L’idea di avere ancora un progetto, una possibilità, un qualcosa da fare domani allunga il pensiero e forse anche un po’ la vita. C’è chi pianifica una nuova vita appena la guerra sarà finita e chi immagina la propria casa quando potrà lasciare Gaza. Le richieste di crowdfunding sulle principali piattaforme internazionali, infatti, sono ancora tante. «Aiutateci a ricostruire la nostra vita», è l’appello che si legge dappertutto. Immaginare un futuro domani, per non aver paura di morire oggi.

