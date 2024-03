Il Canada ha deciso che non invierà più armi a Israele, lo ha annunciato una fonte del governo di Justin Trudeau. "Siamo in una situazione in cui la realtà sul campo non ci consente più" di esportare armi, ha detto questa fonte all'Afp. Il Canada ha esportato in Israele più di 21 milioni di dollari canadesi di attrezzature militari nel 2022 e 26 milioni nel 2021. Ciò colloca Israele tra le prime 10 destinazioni per le esportazioni di armi canadesi.