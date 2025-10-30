A Gaza dopo i raid è tutti contro tutti: «Hamas non sa come trovare i corpi»

Situazione esplosiva nella Striscia dopo i nuovi raid israeliani. Fonti nella Striscia: «Qui nessuno più si fida degli altri. Neanche dentro il gruppo islamista, diviso in fazioni». Le squadre di soccorso sono tornate al lavoro pattugliando i quartieri di Gaza City e alcune zone di Khan Yunis. La rabbia dei gazawi

true false

Dalle 10 di mercoledì mattina a Gaza è stato ristabilito il cessate il fuoco, ma i bombardamenti della notte tra martedì e mercoledì hanno fatto tremare tutta la Striscia. L’Idf sostiene di aver colpito 30 terroristi a capo delle varie fazioni di Hamas, ma sicuramente non i membri della squadra di ricerca, cioè i veri responsabili della rappresaglia israeliana. Dopo la messinscena del ritrovamento di un corpo che in realtà era già stato riconsegnato e identificato in Ofir Tzarfati, la tensione t