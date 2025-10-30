Mondo

A Gaza dopo i raid è tutti contro tutti: «Hamas non sa come trovare i corpi»

Bianca Senatore
30 ottobre 2025 • 06:00

Situazione esplosiva nella Striscia dopo i nuovi raid israeliani. Fonti nella Striscia: «Qui nessuno più si fida degli altri. Neanche dentro il gruppo islamista, diviso in fazioni». Le squadre di soccorso sono tornate al lavoro pattugliando i quartieri di Gaza City e alcune zone di Khan Yunis. La rabbia dei gazawi

Dalle 10 di mercoledì mattina a Gaza è stato ristabilito il cessate il fuoco, ma i bombardamenti della notte tra martedì e mercoledì hanno fatto tremare tutta la Striscia. L’Idf sostiene di aver colpito 30 terroristi a capo delle varie fazioni di Hamas, ma sicuramente non i membri della squadra di ricerca, cioè i veri responsabili della rappresaglia israeliana. Dopo la messinscena del ritrovamento di un corpo che in realtà era già stato riconsegnato e identificato in Ofir Tzarfati, la tensione t

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.