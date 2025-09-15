Secondo i media israeliani per cercare di porre un freno ai raid aerei, Hamas avrebbe spostato gli ostaggi in superficie facendoli uscire dai tunnel. Ora i circa venti prigionieri nelle mani del gruppo palestinese si troverebbero all’interno di case e tende. L’Unrwa ha annunciato che negli ultimi quattro giorni l’Idf ha colpito dieci edifici dell’Agenzia Onu
A Gaza City proseguono incessanti i bombardamenti dell’esercito israeliano. Durante tutto il week end sono evacuate decine di migliaia di civili, secondo le ultime stime almeno 320mila persone sono ora sfollate. L’Unrwa ha annunciato che negli ultimi quattro giorni l’Idf ha colpito dieci edifici dell’Agenzia Onu.
Secondo i media israeliani per cercare di porre un freno ai raid aerei, Hamas avrebbe spostato gli ostaggi in superficie facendoli uscire dai tunnel. Ora i circa venti prigionieri nelle mani del gruppo palestinese si troverebbero all’interno di case e tende. L’obiettivo è evitare all’esercito di operare in determinate aree.
La madre dell'ostaggio Guy Gilboa-Dalal ha dichiarato di essere stata informata che suo figlio è trattenuto in superficie a Gaza City, dopo che la settimana scorsa Hamas aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva sul sedile posteriore di un'auto.
Intanto a Doha si tiene oggi un vertice arabo-islamico straordinario con la partecipazione di numerosi leader e capi di Stato arabi e islamici per discutere le modalità di risposta all'aggressione israeliana contro il territorio qatariota.
Madrid: 2 arresti tra i manifestanti e 22 agenti feriti per le proteste contro la Vuelta
Due persone sono state arrestate e 22 agenti sono rimasti contusi negli scontri durante le preteste pro Palestina ieri a Madrid, che hanno provocato l'interruzione della tappa finale della Vuelta de Espana, secondo quanto ha confermato oggi il delegato del governo nella Comunità di Madrid, il prefetto Francisco Martin. "E' stata un'espressione importante di migliaia e migliaia di persone che sono scese in strada a manifestare in maniera pacifica", ha dichiarato Marin in un'intervista alla Radio Nacional de Espana (Rne). "Non dobbiamo permettere che nessuno mascheri come violenza quella che è stata una manifestazione maggioritariamente pacifica", ha ribadito il prefetto. In relazione alle critiche mosse dal sindaco e dalla presidente della Comunità di Madrid alle proteste e all'operativo delle forze dell'ordine messo in campo (che ha mobilitato oltre 1.500 agenti di polizia e Guardia Civil), Martin ha sottolineato che le manifestazioni sono state "un'espressione di massa impossibile da contenere e reprimere", alla quale hanno partecipato oltre 100.000 persone. "Per quanto si ponga l'attenzione su incidenti puntuali, che condanniamo, non si può mascherare come violenza quella che è stata una straordinaria manifestazione pacifica che ha inviato un messaggio di dignità contro la barbarie e il genocidio di Gaza", ha sottolineato il delegato del governo a Madrid. "A qualcuno piace che il popolo resti in silenzio", ha concluso
Il Qatar ospita il vertice per rispondere all'attacco israeliano su Doha
Il Qatar ospita oggi, un vertice arabo-islamico straordinario con la partecipazione di numerosi leader e capi di Stato arabi e islamici per discutere le modalità di risposta ai bombardamenti israeliani su Doha contro Hamas. Il primo ministro qatariota, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha chiesto alla comunità internazionale di punire Israele per i crimini commessi nella regione, ribadendo che il Qatar continua i suoi sforzi di mediazione, insieme a Egitto e Stati Uniti, per porre fine alla guerra a Gaza. Secondo la bozza del comunicato finale del vertice, l'aggressione israeliana al Qatar e le continue pratiche ostili di Israele compromettono le possibilità di pace e minacciano i progressi verso la normalizzazione delle relazioni con Israele, inclusi gli accordi esistenti e futuri. La bozza rifiuta le ripetute minacce israeliane di colpire nuovamente il Qatar o altri Paesi arabi e islamici, sottolineando che l'attacco mira a sabotare direttamente gli sforzi di mediazione per fermare l'aggressione a Gaza.
Gaza: altri 17 morti tra cui due gemelli di 6 anni
Diciassette persone sono morte nei raid israeliani a ovest della città di Gaza. Attaccate due abitazioni. Sette persone, tra cui due gemelli di sei anni, sono rimaste uccise in un attacco contro una tenda rifugio. Lo scrive Al Jazeera. Le forze israeliane hanno intensificato gli attacchi sulla città di Gaza mentre l'esercito porta avanti il suo piano di sfollamento forzato dei palestinesi e di conquista del territorio.
Idf: 320mila palestinesi hanno lasciato Gaza City
Secondo le nuove stime delle Forze di difesa israeliane, finora oltre 320mila palestinesi hanno evacuato Gaza City in altre zone della Striscia, in vista dell'offensiva pianificata dall'esercito contro Hamas nella zona. L'Idf stima che circa 20mila persone abbiano lasciato Gaza City durante la notte. Lo riporta Times of Israel
Hamas sposta gli ostaggi in superficie
In vista dell'operazione israeliana per conquistare Gaza City, Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per impedire all'esercito di operare in determinate aree, hanno riferito fonti palestinesi a Gaza all'emittente pubblica israeliana Kan. Ieri, la madre dell'ostaggio Guy Gilboa-Dalal ha dichiarato di essere stata informata che suo figlio è trattenuto in superficie a Gaza City, dopo che la settimana scorsa Hamas aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva sul sedile posteriore di un'auto
