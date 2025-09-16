Le testimonianze dei gazawi: «Il cielo è diventato di fuoco. I miei amici sono stati inceneriti»

true false

Dai mucchi di pietre ancora fumanti, riemergono come spettri i sopravvissuti agli ultimi micidiali bombardamenti su Gaza City. Che l’invasione fosse ormai imminente lo avevano capito tutti e, infatti, chi aveva deciso di non fuggire ha cercato di mettersi al riparo, per quanto possibile. Ma la violenza di fuoco – oltre 37 raid in venti minuti - ha raso al suolo gran parte della città. Secondo le fonti, le vittime accertate sono 55, ma il numero più grande è quello dei dispersi, sepolti sotto le