L’OFFENSIVA DI TERRA

Le testimonianze dei gazawi: «Il cielo è diventato di fuoco. I miei amici sono stati inceneriti»

Bianca Senatore
16 settembre 2025 • 20:25Aggiornato, 16 settembre 2025 • 20:26

La disperazione dei gazawi dopo l’offensiva di terra su Gaza City Non sapendo dove andare, molti sono rimasti per strada. C’è anche chi ha messo la musica ad altissimo volume per provare a coprire il rumore delle esplosioni. Le due cliniche di Emercency allo stremo: «Curiamo almeno 500 persone al giorno»

Dai mucchi di pietre ancora fumanti, riemergono come spettri i sopravvissuti agli ultimi micidiali bombardamenti su Gaza City. Che l’invasione fosse ormai imminente lo avevano capito tutti e, infatti, chi aveva deciso di non fuggire ha cercato di mettersi al riparo, per quanto possibile. Ma la violenza di fuoco – oltre 37 raid in venti minuti - ha raso al suolo gran parte della città. Secondo le fonti, le vittime accertate sono 55, ma il numero più grande è quello dei dispersi, sepolti sotto le

Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.