"Non c'è e non ci sarà alcuna immunità per nessuno dei leader dell'organizzazione terroristica, né per coloro che indossano giacche e cravatta né per chi si nasconde nei tunnel". Lo ha affermato il ministro della Difesa Israel Katz aggiungendo che "decine di comandanti di Hamas sono stati eliminati in potenti operazioni delle Idf da ieri, in risposta all'attacco ai soldati delle Idf e alla palese violazione dell'accordo". "Chiunque alzi una mano contro i soldati delle Idf, gli verrà mozzata. Le Idf hanno ricevuto l'ordine di agire con la forza contro qualsiasi obiettivo di Hamas e continueranno a farlo in futuro. Chiunque attacchi i soldati delle Idf e violi gli accordi ne pagherà il prezzo intero", ha concluso Katz.