Netanyahu ha ordinato «attacchi massicci» nella Striscia in risposta alle «ripetute violazioni» dell’accordo da parte di Hamas. Da questa mattina il cessate il fuoco è tornato in vigore
Dopo la consegna dei resti di un ostaggio già restituito, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato «raid immediati» nella Striscia accusando Hamas di «violare» gli accordi. La Protezione civile di Gaza ha dichiarato che almeno cento palestinesi, di cui 35 minori, sono stati uccisi dagli attacchi israeliani durante l’interruzione del cessate il fuoco.
Il vicepresidente americano J.D. Vance le ha definite «scaramucce», ribadendo che «la pace resisterà». Posizione condivisa dal presidente Donald Trump, secondo il quale «nulla metterà a rischio» il cessate il fuoco, tornato in vigore questa mattina alle 10 (9 ore italiane).
Turchia: "Israele ha violato il cessate il fuoco"
"Gli ultimi attacchi sferrati nella Striscia di Gaza costituiscono una palese violazione del cessate il fuoco in corso. Riteniamo urgente che l'accordo sia rispettato alla lettera e le speranze di pace protette per la sicurezza di tutta la regione. Israele deve essere vincolato a questo cessate il fuoco. La Turchia rimane al fianco dei palestinesi e rinnova il proprio impegno alla ricerca di una pace duratura". Lo ha scritto in un comunicato il ministero degli Esteri turco.
Katz vieta alla Croce Rossa di visitare i detenuti palestinesi
Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha vietato alla Croce Rossa di vistare i detenuti palestinesi arrestati in base alla legge sui combattenti irregolari. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Secondo Katz, le visite “danneggerebbero gravemente la sicurezza dello Stato”.
Katz: "Nessuna immunità per i leader di Hamas"
"Non c'è e non ci sarà alcuna immunità per nessuno dei leader dell'organizzazione terroristica, né per coloro che indossano giacche e cravatta né per chi si nasconde nei tunnel". Lo ha affermato il ministro della Difesa Israel Katz aggiungendo che "decine di comandanti di Hamas sono stati eliminati in potenti operazioni delle Idf da ieri, in risposta all'attacco ai soldati delle Idf e alla palese violazione dell'accordo". "Chiunque alzi una mano contro i soldati delle Idf, gli verrà mozzata. Le Idf hanno ricevuto l'ordine di agire con la forza contro qualsiasi obiettivo di Hamas e continueranno a farlo in futuro. Chiunque attacchi i soldati delle Idf e violi gli accordi ne pagherà il prezzo intero", ha concluso Katz.
Ben Gvir: "Se Netanyahu non smantella Hamas, il governo non ha diritto di esistere"
Dopo la ripresa del cessate il fuoco, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir è tornato a minacciato il governo israeliano dichiarando che se il primo ministro Benjamin Netanyahu "decide di rinunciare all'obiettivo di smantellare Hamas", il suo esecutivo "non avrà il diritto di esistere". "Ancora una volta Hamas uccide un soldato durante il 'cessate il fuoco' e ancora una volta il primo ministro sceglie di porre fine all'incidente con il concetto di una 'risposta misurata' e un immediato ritorno al cessate il fuoco, continuando a introdurre aiuti 'umanitari', invece di tornare alla guerra su vasta scala e sforzarsi di raggiungere rapidamente il il suo obiettivo principale: la distruzione di Hamas", ha affermato il ministro. Lo riporta il Times of Israel.
Protezione civile Gaza: "100 morti negli attacchi israeliani"
Durante i raid israeliani nella Striscia sono morti circa 100 palestinesi, di cui 35 minori. Lo ha dichiarato la Protezione civile di Gaza, ma si teme che dalle operazioni di recupero e soccorso emergeranno nuove vittime.
Il cessate il fuoco è nuovamente in vigore
Dopo una notte di intensi bombardamenti, fonti militari israeliane hanno confermato che dalle 10 di questa mattina (9 ora italiana), il cessate il fuoco è tornato in vigore. Lo riferisce il Times of Israel.
Idf: "Colpiti oltre 30 dirigenti di organizzazioni terroristiche della Striscia"
Negli attacchi condotti da Israele nella Striscia sono stati presi di mira una trentina di vertici di Hamas e di altri gruppi armati. "Nell'ambito degli attacchi, l'Idf e lo Shin Bet hanno colpito oltre 30 terroristi che ricoprivano posizioni di comando all'interno delle organizzazioni terroristiche operanti nella Striscia di Gaza", ha dichiarato l'Idf in una nota.
Trump: "Nulla metterà a rischio il cessate il fuoco, Hamas si comporti bene"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che "nulla metterà a rischio" il cessate il fuoco a Gaza. "Hanno ucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hanno reagito. E dovevano reagire", ha affermato il presidente aggiungendo che "Hamas è una parte molto piccola della pace in Medio Oriente e devono comportarsi bene".
Idf: "Hamas ha ucciso un soldato nella Striscia"
Le Forze di difesa israeliane hanno affermato che un riservista è stato ucciso ieri pomeriggio in "un attacco condotto da terroristi palestinesi" contro le truppe di stanza nell'area di Rafah, nel sud Striscia di Gaza. Lo riportano i media dello Stato ebraico. Il soldato ucciso è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, dell'insediamento di Neria in Cisgiordania.
Israele ha condotto "massicci attacchi" nella notte
Nella notte Israele ha condotto "massicci" attacchi nella Striscia di Gaza in risposta alle "violazioni del cessate il fuoco da parte di Hamas", tra cui l'uccisione di soldati israeliani a Rafah, nel sud di Gaza, e la mancata restituzione dei "corpi dei 13 ostaggi ancora trattenuti".
