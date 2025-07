Un colono sanzionato (ma salvato da Trump) ha ucciso uno dei protagonisti di No other land

Un colono israeliano ha ucciso l'attivista palestinese Odeh Muhammad Hadalin, diventato famoso nel documentario premiato dall'Oscar No other land. L'insegnante è stato ucciso nel paese di Umm al-Khair, a Masafer Yatta, in Cisgiordania. L'omicida è Yinon Levi, noto per la sua aggressività tanto da essere stato sanzionato da Unione europea e Stati Uniti prima che Donald Trump cancellasse le iniziative decise nei suoi confronti. La polizia israeliana ha comunicato di essere sul caso e di aver arrestato un cittadino israeliano nei pressi di Carmel, un insediamento illegale di coloni nelle vicinanze di Umm al-Khair. Sono stati arrestati anche quattro palestinesi.

La morte di Hadalin è arrivata nello stesso giorno in cui l'organizzazione per i diritti umani israeliana B'Tselem ha pubblicato un rapporto in cui accusa lo stato d'Israele di voler portare avanti un genocidio nei confronti dei palestinesi di Gaza e della Cisgiordania. Secondo B'Tselem c'è stato un "aumento senza precedenti degli attacchi dei coloni, spesso armati di tutto punto, nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania". Attacchi che secondo l'organizzazione "includono roghi, furti, violazioni di domicilio e occupazioni, minacce armate, aggressioni e altro". Tutte violenze che vanno in scena con il sostegno "del governo israeliano e delle forze dell'ordine".