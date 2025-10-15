Le limitazioni erano state imposte dopo che Hamas aveva consegnato solo i resti di quattro dei ventotto ostaggi uccisi. Dopo l’annuncio della restituzione di ulteriori salme nella giornata di oggi, Israele ha revocato le misure sanzionatorie

Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni previste per oggi, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto.

Le misure erano state adottate dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi. La revoca delle sanzioni è stata presa dopo che Hamas ha restituito ieri sera i corpi di altri quattro ostaggi (il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni) e ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme.

Pertanto il valico di Rafah verrà riaperto oggi e gli aiuti umanitari potranno entrare a Gaza come previsto. La notizia viene rilanciata dal quotidiano Times of Israel, precisando che le sanzioni previste per oggi avrebbero dovuto includere appunto la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto.

Israele sospetta che il quarto corpo non sia di un ostaggio L'Istituto di Medicina Legale israeliano sta ancora lavorando all'identificazione della quarta salma consegnata ieri sera da Hamas. Secondo quanto riferito da Channel 12, c'e' la possibilita' che non sia di uno degli ostaggi. Alla fine di febbraio il gruppo militante palestinese aveva restituito i corpi dei fratellini Ariel e Kfir Bibas, ma quello ritenuto della madre Shiri era in realta' di una palestinese. Hamas aveva parlato di un errore e la salma della donna era stata successivamente consegnata. Riapertura del valico, attesi 600 camion di aiuti La riapertura in giornata del valico di Rafah, tra Gaza e l'Egitto, preannunciata dalle autorità israeliane dovrebbe consentire il transito di 600 camion di aiuti. Eitan Levy, terza salma riconsegnata da Hamas E' del 53enne Eitan Levy una delle quattro salme riconsegnate ieri sera da Hamas. Lo ha annunciato il Forum dei parenti dei rapiti. Levy, di Bat Yam, era stato dichiarato disperso per oltre 40 giorni prima di essere ufficialmente riconosciuto come ostaggio. Dopo due mesi di prigionia a Gaza, l'Idf aveva informato la famiglia che si presumeva fosse stato ucciso.

Tassista, il giorno del 7 ottobre si era recato al kibbutz Be'eri di prima mattina per accompagnare un passeggero. Da lì aveva chiamato il figlio Shahar dicendogli dell'attacco missilistico di Hamas quando era caduto in un'imboscata e portato via dai terroristi. Nell'agosto 2024, la sua famiglia aveva acconsentito a pubblicare un filmato esplicito del corpo di Levy trasportato per le strade di Gaza, preso a calci e calpestato dagli abitanti.

"Non ci fermeremo e non ci fermeremo finché tutti i 20 ostaggi non saranno tornati a casa", ha assicurato il Forum. Tra gli ostaggi restituiti identificato anche il soldato Nimrodi Quello del soldato 19enne Tamir Nimrodi è uno dei quattro corpi senza vita restituiti ieri sera da Hamas a Israele. Lo ha confermato la sua famiglia dopo la comunicazione ufficiale della sua identificazione da parte dell'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv. Tamir Nimrodi non era stato ufficialmente classificato come deceduto, ma come una persona per la quale c'era "una grave preoccupazione per la propria vita", motivo per cui non era stato incluso nell'elenco dei 20 ostaggi viventi. "Con il cuore spezzato e un dolore insopportabile, annunciamo che il corpo di Tamir, il mio amato primogenito, e' stato restituito stasera da Gaza", ha scritto il padre Alon su Facebook.

Quando eè stato rapito, Nimrodi prestava servizio nell'amministrazione di coordinamento e collegamento del Cogat per la Striscia di Gaza. Il giovane soldato e' stato ripreso in un filmato, insieme a Nick Beiser e Ron Sherman, mentre i terroristi, in pantaloncini e maglietta, lo accompagnavano al cancello della base. Era stato rapito un mese prima del suo diciannovesimo compleanno, insieme ai suoi sue colleghi, che sono già stati restituiti per la sepoltura in Israele.

Da allora la famiglia non aveva ricevuto alcun segno di vita o informazioni sulle condizioni di Tamir. L'unica prova a disposizione era il filmato del suo rapimento, il 7 ottobre 2023, mentre veniva portato via a piedi. Identificato il primo ostaggio, è il 35enne Uriel Baruch Tra gli ostaggi uccisi a Gaza restituiti ieri sera a Israele, è stato ufficialmente identificato il corpo di Uriel Baruch. Il 35enne, originario di Givon, è stato rapito mentre tornava a casa dal festival musicale Nova il 7 ottobre 2023. Lo ha annunciato l'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, dove nelle scorse ore sono arrivate le bare dei quattro ostaggi riconsegnati ieri sera da Hamas.

L'identificazione di tutte le vittime potrebbe richiedere fino a due giorni, ha precisato il ministero della Salute israeliano. Le salme dei quattro ostaggi verso Tel Aviv I quattro corpi degli ostaggi deceduti riconsegnati in serata da Hamas sono diretti verso l'Istituto Nazionale di Medicina Legale di Tel Aviv per le procedure di identificazione. Lo hanno dichiarato l'Idf e l'Isa, l'agenzia di sicurezza israeliana, dopo l'ingresso nel Paese delle salme da Gaza. Le forze di polizia stanno accompagnando le bare nel viaggio verso l'istituto, ha dichiarato la polizia israeliana in un comunicato.

© Riproduzione riservata