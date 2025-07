Il governo israeliano offre un contentino alla comunità internazionale. Ma, oltre la propaganda, le persone muoiono di fame. Netanyahu e Trump danno la colpa ad Hamas per il mancato accordo sulla tregua. Le operazioni dell’Idf non si fermano

Bisogna far presto. L’appello strenuo arriva dalla Striscia di Gaza, dove, nelle ultime 24 ore, altre nove persone sono morte di fame per un totale di 122, inclusi 83 bambini.

Dopo che il mondo ha alzato la voce con Benjamin Netanyahu per il blocco degli aiuti, ieri pomeriggio Israele ha annunciato che consentirà il lancio aereo di cibo. Ma è un piccolo contentino alla comunità internazionale, perché, intanto, secondo i capi dell’Idf a Gaza non c’è né mancanza di cibo né di acqua.

«Il governo israeliano dice che la carestia è una menzogna – spiega la giornalista Noor Shirzada – e che il vero problema è Hamas che lo requisisce. Stanno alimentando la contronarrazione secondo cui nessuno qui sta davvero morendo di fame».

A riprova ieri, un alto funzionario del ministero della Difesa ha detto che la situazione a Gaza è molto diversa da come i media internazionali la stanno descrivendo. «Le condizioni non sono ideali, è vero, ma il quadro è lontano dall’immaginario dipinto all'estero e non è un caso che questo stia accadendo durante le trattative», avrebbe detto la fonte.

«Sostengono che le notizie sulla fame siano orchestrate da Hamas per far pressioni al tavolo delle trattative – spiega ancora la cronista – ma se fosse vero, perché stanno cedendo? Non è da Israele accettare le richieste dei terroristi». Nelle prossime ore, infatti, una decina di aerei sorvoleranno la Striscia per lanciare pacchi alimentari. «Da quel che sappiamo – aggiunge Noor – all’operazione parteciperanno anche Giordania, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, che avrebbe richiesto, in particolare, l’aumento delle forniture di latte artificiale, di prodotti ipernutrienti per bambini malnutriti e forniture igieniche».

La narrazione e la realtà

La contronarrazione di Israele si infrange contro la cruda realtà delle immagini scattate con i telefoni, senza filtri o app di montaggio. «Mio figlio sta morendo», racconta con voce flebile Muhammad Ali Shabat. «I bambini deperiscono prima perché sono più fragili. Io sono dimagrito tanto – dice ancora – spesso ho i capogiri, ma non rischio subito di morire, anche se ho il cuore che si sta affaticando, lo sento».

Ieri anche il Programma alimentare mondiale ha confermato che la malnutrizione è in forte aumento. «Quasi una persona su tre non mangia per giorni», ha detto il Wfp. E infatti, da quanto si è diffusa la notizia dell’arrivo di qualche rifornimento di cibo, le strade di Gaza si sono leggermente rianimate con la gente che cerca di capire dove poter andare. Altri, invece, restano in attesa.

«Aspettiamo che ci dicano qualcosa, non possiamo girare a zonzo – dice Naila Abuy Yussef – siamo deboli e la temperatura è molto alta. Anche se nei campi tendati tira poca aria, è preferibile star stesi che bruciare calorie a vuoto». Solo ieri ci sono stati 80 morti, tra questi 9 persone erano alla ricerca di cibo.

Le trattative

Fa caldo e ormai le zone di Gaza in cui è possibile vivere sono stracolme. Le Idf controllano tre quarti della Striscia e quasi 2 milioni di persone sono accalcate tra Gaza City, Deir al Balah e tutta la zona costiera tra le due città, compreso al Mawasi. Ma le cose potrebbero presto ancora cambiare.

Dopo che le trattative con Hamas si sono interrotte e il delegato di Donald Trump, Steve Witkoff, ha lasciato il tavolo di Doha insieme a tutta la delegazione statunitense, Benjamin Netanyahu ieri ha annunciato una nuova strategia per Gaza.

«Hamas è l’ostacolo a un accordo di rilascio degli ostaggi – ha scritto Bibi sul suo account X – e insieme ai nostri alleati statunitensi stiamo valutando opzioni alternative per porre fine al regime terroristico di Hamas e garantire una pace duratura per Israele e la nostra regione». Quale sia il nuovo piano ancora nessuno lo sa, ma la popolazione di Gaza ora teme che il progetto di un trasferimento di massa diventi sempre più concreto.

«La gente è molto delusa dalle trattative – spiega il giornalista Hassan Isdodi – Erano tutti abbastanza sicuri che in pochi giorni si sarebbe arrivati un accordo di cessate il fuoco e invece, ancora una volta, Hamas ha fatto solo i suoi interessi, quali che siano. E noi non li capiamo». I mediatori, però, dicono che le trattative sono ancora in corso. Qatar ed Egitto, ieri pomeriggio hanno fatto sapere che gli sforzi per arrivare a un cessate il fuoco non sono affatto falliti e che una pausa, data la delicatezza della situazione, sono comprensibili.

Trump vs Hamas

Intanto, ieri, anche Donald Trump, a margine di una deludente, a suo dire, chiacchierata con Netanyahu ha commentato le trattative. «Hamas non voleva alcun accordo, perché pensa che verranno cacciati via», ha detto il presidente Usa forse alludendo al piano alternativo di cui qualche ora prima aveva parlato anche l’amico Bibi.

Intanto, nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha bersagliato ancora la Striscia e ha riferito di aver colpito la base di una cellula terroristica, distruggendo tunnel, posizioni missilistiche anticarro e strutture di stoccaggio delle armi. «Abbiamo neutralizzato Amjad Muhammad Hassan Sha'er – ha comunicato l’Idf – capo del controspionaggio di Hamas e un membro importante dell'apparato di sicurezza generale dell’organizzazione».

Le operazioni dell’Idf non si fermano mai nemmeno in Cisgiordania. Ieri pomeriggio, al termine della preghiera del venerdì, le forze israeliane hanno prelevato Mohammad Hussein, gran mufti di Gerusalemme e della Palestina, dalla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme e lo hanno arrestato (è stato liberato in serata). Le fonti palestinesi hanno raccontato che i soldati hanno fatto irruzione in una sala laterale e appena il sermone è concluso e lo hanno ammanettato. «Stava condannando la strategia d’Israele che affama Gaza per annientare la popolazione», racconta il giornalista Abed al Karem. La tensione è stata altissima fino a sera, ma le prossime ore potrebbero essere molto dure. A Gerusalemme Est come a Gaza.

