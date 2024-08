"Questa non è una riunione esecutiva, non saranno prese decisioni perché è un informale, ma certamente ho avviato il processo per chiedere agli Stati membri se vogliano, se ritengano appropriato, inserire nella nostra lista delle sanzioni alcuni ministri israeliani che lanciano messaggi di odio. Inaccettabili messaggi di odio contro i palestinesi e con proposte che vanno chiaramente contro la legge internazionale e incitano a commettere crimini di guerra". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri