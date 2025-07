Con droni, bombe e carrarmati. Da domenica pomeriggio Israele ha messo a ferro e fuoco la zona di Deir al-Balah e ha continuato a bersagliare incessantemente tutta l’area fino a ieri sera. L’Idf ha colpito anche le cosiddette deconflicted area dove è segnalata la presenza di Ong e personale internazionale che non dovrebbero essere toccate.

E, invece, incurante, Israele ha lanciato raid anche su magazzini e uffici, tanto da costringere il personale della Nazioni Unite e spostarsi in fretta e furia. Sul posto c’è anche l’italiano Gennaro Giudetti, impegnato a Gaza con il Programma alimentare, mondiale, che tra domenica e lunedì mattina, insieme a colleghi e altri sfollati, ha visto bombe e missili cadere a pochi metri dalla sua testa. «Le ultime ore sono state un inferno», raccontano Ahmed al Walid e sua moglie, nascosti in una cantina. «Arrivavano colpi dall’alto e dal basso, perché sono entrati centinai di carri armati».

Il bombardamento è stato tanto intenso che l’aria si è fatta irrespirabile, impregnata com’era di zolfo, ed è stato necessario mettere dei fazzoletti davanti alla bocca per non soffocare. «Nessun luogo è sicuro, ormai, nemmeno le aree dove Israele non dovrebbe colpire, perché ci sono gli internazionali – spiega il giornalista Hassan Isdodi – e questa è una violazione del diritto internazionale umanitario». Per di più, per andare via e mettersi in salvo chissà dove Israele non ha lasciato che uno spazio di mezz’ora.

Foglietti bianchi

L’ordine di evacuazione della zona è arrivato domenica mattina quando, in un cielo terso e azzurro, l’Idf ha lanciato poche centinaia di fogliettini bianchi per intimare alla popolazione di andare via immediatamente e di abbandonare tutta la parte sudoccidentale della città.

E così, in pochi minuti migliaia di persone ha infilato in uno zaino poche cose e si sono messe in cammino. «Alcuni hanno iniziato a camminare trascinandosi dietro quel che potevano – spiega ancora Isdodi – altri, invece, hanno trovato il passaggio in auto o sono saliti sul tetto di piccoli furgoni già malconci».

Qualcuno ha preso la bicicletta, per andar più veloce e far meno fatica a portare sacchi qualcun altro, invece, fortunato, ha caricato il carretto con l’asino, unico bene rimasto. La carovana di gente ha cercato di spostarsi dall’area indicata e si è diretta verso la spiaggia, verso sud, perché anche se è una zona più esposta, è meno probabile che venga colpita.

L’obiettivo è evidente: ammazzare quante più persone possibile e fare tabula rasa di Gaza. Il bombardamento delle ultime ore è stato intenso anche perché domenica mattina almeno un centinaio di carrarmati e molti altri veicoli miliari sono entrati nella Striscia dal valico di Kisufim e hanno asserragliato tutta l’area di Deir al-Balah, soprattutto i quartieri di Abu al-'Ajin e Hikr al-Jami. «C’è stato un attacco massiccio sia via terra sia dal cielo», ripetono, ancora stravolti, Aisha Amani e sua figlia Zanaia, che la notte scorsa hanno visto cadere una bomba dietro la loro casa e bruciare due alberi sotto cui solo qualche ora prima si erano riparate dal sole.

La brutalità dell’intervento su Deir al-Balah ha lasciato sconvolta anche parte della comunità israeliana. Il Forum degli ex ostaggi e delle famiglie di coloro ancora nelle mani di Hamas ha fatto sapere di essere scioccato dall’operazione delle ultime ore. «Siamo scioccati e allarmati», hanno fatto sapere dal Forum, che ha anche chiesto che il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz e il capo di stato maggiore dell'Idf Eyal Zamir si presentino davanti alle famiglie e al pubblico per «spiegare chiaramente se l'offensiva ha messo in pericolo gli ostaggi».

Se tra i morti ci siano anche degli ostaggi non è stato chiarito. Sicuramente, però, ad ora il bilancio delle vittime del bombardamento è di 134 morti e oltre 1.500 feriti, secondo il ministero della Salute diretto da Hamas, o da quel che ne è rimasto. I vertici delle istituzioni che governano la Striscia, infatti, sono ormai in mano a tecnici che hanno preso il posto degli originali capi e monitorano la situazione senza più vincoli o regolamenti da seguire.

La fame che uccide

I numeri sono quelli che vengono riportati dai medici e dagli stessi gazawi, che provano a tenere un conto, una sorta di registro delle perdite. E tra le vittime si contano anche i 18 bambini che sono morti di fame nelle ultime 24 ore. La carestia sta diventando severa a Gaza e oltre il 50 per cento della popolazione non mangia da oltre tre giorni. Le scorte sono insufficienti e intanto, mentre a Deir al-Balah Israele fa terra bruciata, al sud ancora si contano vittime tra la folla che cerca cibo ai centri di distribuzione della Ghf.

Le uccisioni tra la folla che chiede pane hanno fatto infuriare anche 25 membri dell’Ocse tra cui Italia, Regno Unito, Francia e Canada che ieri hanno condannato l'«uccisione disumana di civili» in cerca di aiuto. I paesi hanno resto pubblico un documento condiviso in cui si invita il governo israeliano a «sollevare immediatamente le restrizioni sul flusso di aiuti e a consentire con urgenza alle Nazioni Unite e alle Ong umanitarie di svolgere il loro lavoro salvavita «in modo sicuro ed efficace». «Siamo uniti da un messaggio semplice e urgente: la guerra a Gaza deve finire ora», ha dichiarato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

Al titolare della Farnesina, ieri pomeriggio sono arrivate dalla minoranza diverse interrogazioni parlamentari per chiedere a Israele di non bombardare le aree che dovrebbero essere sotto tutela e di garantire la sicurezza del personale internazionale che è a Gaza, tra cui anche quella dell’italiano Gennaro Giudetti.

