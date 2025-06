Tel Aviv non allenta la presa sulla Striscia, dove ancora una volta le forze dell’Idf hanno aperto il fuoco sulle persone in fila per gli aiuti. Anche per questo i camion di soccorso cambiano il solito percorso e cominciano a entrare dai valichi del nord. Intanto la morsa si stringe sempre di più su Gerusalemme Est. Il giornalista Abed al Karem: «Le autorità stanno applicando pesanti restrizioni e usano ancor più violenza. Proprio come accaduto dopo il 7 ottobre»

«La mia vicina è morta mentre cercava di prendere un pezzo di pane». Amal Quffa è rimasta travolta nella calca delle persone che fuggivano e non è stata colpita dai proiettili solo perché altri corpi le hanno fatto scudo. Mentre il mondo e i media sono concentrati sul nuovo fronte di guerra in Iran, l’Idf continua a bombardare Gaza sperando di silenziare le notizie.

Ma negli ultimi due giorni ha ucciso almeno 80 persone che erano in fila per ritirare il cibo. Secondo le testimonianze, una folla affamata aspettava di ricevere aiuti attorno a un Tir, lungo il corridoio Filadelfi, quando un battaglione israeliano ha aperto il fuoco anche se non c’era nessun motivo.

Queste ultime vittime, dunque, vanno a sommarsi alle oltre 300 uccise da quando, ormai tre settimane fa, la Gaza Humanitarian Foundation ha iniziato la presunta distribuzione degli aiuti umanitari. Uomini, donne e bambini sono sempre più un bersaglio dei mitra proprio nel momento in cui si rendono più vulnerabili: sono allo scoperto e distratti dalla possibilità di recuperare qualcosa da mangiare.

La scarsità di cibo sta aggravando sempre di più la carestia, anche perché i camion dei rifornimenti vengono costantemente assaltati da gang di criminali e dalla milizia di Yasser Abu Shabab.

Anche per questo, infatti, per insistenza dell’Onu, da oggi i camion di soccorso cambiano il solito percorso e cominciano ad entrare a Gaza dal valico di frontiera di Zikim, nel nord della Striscia. «Sappiamo che i camion verranno comunque caricati e ispezionati all’ingresso di Kerem Shalom – racconta il giornalista Hassan Isdodi – e poi ritorneranno indietro verso nord scortati dall’Idf fino all’area di Sikim».

Controlli e raid

Intanto, a ferro e fuoco c’è anche Gerusalemme Est. Nelle ultime ore, infatti, l’Idf ha aumentato le misure di controllo e ha compiuto violenti raid nei quartieri palestinesi. «Le autorità stanno applicando pesanti restrizioni e usano ancor più violenza, proprio come accaduto dopo il 7 ottobre», spiega il giornalista Abed al Karem. Nelle notti scorse, infatti, la polizia israeliana ha condotto raid notturni nei quartieri palestinesi di Jabal al-Mukabbir, Issawiya, At-Tur, Wadi al-Joz e Kafr Aqab, dove ha utilizzato granate stordenti e gas lacrimogeni proprio davanti alle case della popolazione civile.

«E mentre accadeva tutto questo – ha spiegato ancora al Karem – la polizia ha anche arrestato due cittadini, solo perché dalla loro casa stavano facendo delle dirette sui social per documentare quanto stava accadendo».

Nella Città Vecchia di Gerusalemme, intanto, la Moschea di Al-Aqsa/Haram al-Sharif è stata chiusa ai fedeli musulmani, mentre il culto al Muro Occidentale e l’accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro sono stati limitati a 50 persone. «La situazione è molto difficile», dice Aviv Tatarsky della Ong Ir Amim, che lavora per rendere Gerusalemme una città più equa e sostenibile per gli israeliani e i palestinesi che la vivono ogni giorno. Negli ultimi due giorni, poi, ai check-point di Qalandiya e Shuafat sono stati irrigiditi i controlli che hanno causato gravi rallentamenti del traffico, soprattutto perché alcune persone sono state aggredite e fermate.

Dopo l’attacco di Israele su Teheran la tensione è aumentata e l’Idf ha approfittato dello spostamento dell’attenzione mediatica per intensificare le sue operazioni. «Non solo la popolazione palestinese sta subendo questi ingiusti soprusi, ma non può nemmeno mettersi in salvo», ha commentato Sari Kronish di Bimkom, l’organizzazione israeliana per i diritti umani fondata da un gruppo di urbanisti e architetti.

La popolazione araba israeliana, infatti, non ha accesso ai rifugi pubblici antibomba. «Questa è una punizione collettiva ingiustificata», ha denunciato Kronish. «Solo le case dei palestinesi costruite dopo il 1992, infatti, hanno la stanza fortificata, il mamad - ha spiegato ancora l’architetto - ma non resiste agli impatti delle bombe. Significa che la popolazione araba israeliana è vulnerabile agli attacchi».

Mancano i rifugi

Il problema era noto da tempo, ma dopo che un missile ha ucciso quattro donne nella città di Tamra, vari gruppi per i diritti umani hanno chiesto di risolvere il problema. «La morte di quelle persone è il risultato di decenni di politica discriminatoria e di un’assenza di investimenti governativi nella protezione della vita dei cittadini arabi», spiegano da Bimkom.

Secondo l’associazione, da un controllo effettuato nel 2022, solo il 28 per cento delle case nella comunità araba è dotato di un rifugio antibomba rispetto all’80 per cento della popolazione ebraica. «In queste ore – aggiunge Sari Kronish – abbiamo chiesto al governo di intervenire il prima possibile sul piano di emergenza che preveda la costruzione di nuovi rifugi pubblici nelle zone a maggioranza araba. Che non si dica più, come accaduto in passato, che i fondi sono destinati ad altre priorità».

Sperando che la guerra con l’Iran catturi l’attenzione e capitalizzi la solidarietà internazionale, di recente venuta a mancare per la catastrofe a Gaza, Benjamin Netanyahu non molla la presa sulla Cisgiordania e sulla Striscia. Quanti più fronti sono accesi, tanto più salda è la sua poltrona al governo.

© Riproduzione riservata