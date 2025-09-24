Esplosioni, droni non identificati e interferenze: la Global Sumud Flotilla sarebbe di nuovo sotto attacco nel suo viaggio verso Gaza. Tajani chiede garanzie a Israele
Mentre continua a New York l’assemblea generale delle Nazioni unite e sulla Striscia di Gaza i raid israeliani non si interrompono, l’equipaggio della Global Sumud Flotilla segnala di nuovo attacchi ed esplosioni.
Sul terreno sono morte altre 29 persone negli attacchi dell’Idf che sono avvenuti nelle prime ore del mattino.
Flotilla denuncia esplosioni e droni: "Continuiamo a navigare"
Le opposizioni in aula: "Quello alla Flotilla è un attacco all'Italia"
"Non possiamo continuare i lavori in questa situazione. È complicato. Avs chiede che venga convocata subito la capigruppo per verificare la disponibilità del ministro Crosetto e del governo di venire in aula prima che la situazione diventi drammatica". Così la deputata Luana Zanella (Avs) in aula. La deputata dem Chiara Braga ha aggiunto: "Mi unisco alla richiesta della collega Zanella. Serve un momento di assunzione di responsabilità del parlamento quello che e avvenuto è un attacco. Chiediamo la convocazione della capigruppo per una iniziativa che veda protagonista il parlamento, non possiamo essere silenti". Anche il deputato M5s Riccardo Ricciardi ha detto che i Cinque stelle non parteciperanno "ai lavori. Ci uniamo alla richiesta di convocazione della capigruppo. Blocchiamo i lavori" quanto è successo questa notte "è un attacco all'Italia".
Conte: "Attacco indegno, Meloni difenda l'equipaggio"
"È un attacco indegno, inaccettabile. Mi sono messo in contatto con il nostro senatore Marco Croatti a bordo delle imbarcazioni della Flotilla verso Gaza e mi ha aggiornato sugli attacchi di stanotte alle barche, sui danni, sulle vele distrutte, evidentemente per sabotare questa missione umanitaria che ha la spinta di tutti coloro che non si girano dall'altra parte rispetto al genocidio del criminale governo Netanyahu a Gaza. Attacchi avvenuti in acque internazionali, nei pressi di Creta" scrive sui social il leader del M5s Giuseppe Conte. "Ma che fine hanno fatto i patrioti al Governo? Meloni e Tajani difendano subito con fatti e azioni ferme e risolute la sicurezza di queste persone. Non bastano le frasi di circostanza, serve un cambio di rotta politico, una chiara presa di parola e un chiaro intervento, del Governo e della premier Meloni in primis, contro Netahyahu".
Sale a 33 il numero delle vittime nella Striscia
È salito a 33 il conteggio delle vittime gazawi morte nei raid di questa mattina. A Gaza City, dove la scorso settimana l'esercito israeliano ha avviato l'offensiva di terra, si contano almeno 28 morti. Un attacco vicino al mercato Firas nella principale città della Striscia ha provocato 20 vittime, tra cui dei bambini. Proseguono, intanto, i colpi di artiglieria nelle zone est, sud e nord-ovest di Gaza City, secondo i media locali.
Scotto: "Undici barche colpite, nessun ferito"
"Ci risulta che undici barche della Flotilla siano state colpite, hanno colpito per esempio le vele per rallentarne la corsa. I droni hanno sorvolato anche molto vicino ma la nostra barca è illesa. Non ci risultano feriti. Non è chiaro questi droni da dove partono e chiediamo spiegazioni al governo. La distanza da Gaza è ancora molto significativa, siamo vicini a Creta e questo attacco in acque internazionali è illegale". Lo dice il deputato Arturo Scotto (Pd) a bordo della Flotilla.
La Giordania sposta l'ospedale da campo a Khan Yunis
L'esercito giordano ha annunciato il trasferimento dell'ospedale da campo istituito a Gaza City "per proteggere la sicurezza del personale" alla luce dell'operazione di terra dell'Idf nella città principale della Striscia. Lo rendono noto i media israeliani, sottolineando che la struttura verrà trasferita a Khan Yunis, dove l'esercito dello Stato ebraico ha designato un'area umanitaria.
Gaza, almeno 29 morti nei raid israeliani
Almeno 29 persone sono rimaste uccise negli attacchi lanciati dalle forze israeliane dalle prime ore di questa mattina nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera citando fonti ospedaliere, secondo cui almeno 17 palestinesi sono morti in un attacco avvenuto nei pressi di un mercato nel centro di Gaza City.
Tajani: "Chiediamo che Israele tuteli l'equipaggio"
Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, è stato subito informato dell'attacco. "La Flottilla incrocia in acque internazionali e ospita a bordo anche cittadini italiani, assieme a parlamentari ed europarlamentari. A favore della loro incolumità, la Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione che possa essere affidata alle forze amate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela". Motivo per il quale "il ministro Tajani ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Gerusalemme di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato".
