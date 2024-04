Un funzionario diplomatico israeliano, ripreso dal Time of Israel, ha fatto sapere che Israele non invierà ancora una delegazione al Cairo per i colloqui in corso sulla tregua: «Aspetteremo le risposte domani sera e poi decideremo».

Nel frattempo, Hamas ha replicato a Blinken in riferimento alle affermazioni del segretario di Stato Usa, che ieri ha sostenuto che quella avanzata durante i colloqui in corso al Cairo sarebbe un'«offerta generosa». «L'attacco in sé è un crimine, quindi quando si ferma un crimine non si può affermare che sia un'azione generosa da parte israeliana». Lo ha detto ad Al-Jazeera Osama Hamdan, funzionario di Hamas.