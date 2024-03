"Sono scioccato nell'apprendere che in un nuovo episodio della guerra a Gaza, 100 persone che erano in coda per ricevere aiuti umanitari sono state uccise", ha detto il segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres in una conferenza stampa a Saint Vincent e Grenadine, un piccolo paese dei Caraibi. "Penso che una situazione come questa meriti un'indagine indipendente ed efficace per identificare come ciò sia stato possibile e chi ne è responsabile", ha aggiunto.