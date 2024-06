Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite ha approvato, con 14 voti a favore e l’astensione della Russia, la risoluzione in appoggio alla proposta di pace per il Medio Oriente in tre fasi avanzata dal presidente americano Joe Biden. La risoluzione afferma che Stati Uniti, Qatar ed Egitto «lavoreranno per garantire che i negoziati continuino fino a quando tutti gli accordi non saranno raggiunti e la fase due potrà iniziare».

La risoluzione è stata accolta con favore dalla parte palestinese. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha anche annunciato l’impegno di Bruxelles per far rispettare il testo adottato in sede Onu. La rappresentante permanente di Israele presso le Nazioni Unite, Reut Shapir Ben-Naftaly, ha detto oggi che il suo Paese continuerà le sue operazioni a Gaza e non si impegnerà in negoziati privi di significato e senza fine

Quattro soldati israeliani uccisi a Rafah Quattro soldati israeliani sono stati uccisi ieri in un'esplosione in un edificio con trappole esplosive a Rafah, nel sud di Gaza. Tutti hanno prestato servizio nell'unità di ricognizione della Brigata Givati. Shalom e Levin erano ancora nel periodo di addestramento. Secondo l'Idf altri sette soldati sono rimasti feriti, di cui cinque in modo grave. Gli attacchi dell'Idf contro Hezbollah Aerei da combattimento dell'aeronautica militare hanno attaccato nella notte un complesso militare dell'Unità 4400 di Hezbollah, un'unità logistica incaricata di trasferire armi all'interno del Libano. L'attacco è avvenuto vicino a Baalbek, nel centro del paese. L'esercito ha inoltre affermato di aver attaccato obiettivi di Hezbollah ad Aitaroun, nel sud del Libano, compresi due edifici militari. Un altro raid militare ha ucciso tre membri di Hezbollah in Siria.

