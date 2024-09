La messa in sicurezza del nord di Israele lungo il confine con il Libano è uno degli obiettivi della guerra per garantire “il ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case”, ha detto il premier israeliano

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è in visita in Egitto per discutere dei negoziati tra Hamas e Israele. Per la prima volta dal 7 ottobre scorso non si recherà in Israele in un suo tour diplomatico mediorientale. L’ultima volta che visitò Israele fu ad agosto per fare pressione su Benjamin Netanyahu perché accettasse i termini dell’accordo.

Intanto il premier israeliano ha annunciato nella notte un’espansione degli obiettivi della guerra. Tra questi, rientra la messa in sicurezza del nord di Israele lungo il confine con il Libano per far rientrare i residenti che hanno lasciato le proprie case nei mesi scorsi per via delle tensioni militari con il gruppo sciita libanese Hezbollah.

Netanyahu annuncia espansione degli obiettivi della guerra Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'espansione degli obiettivi di guerra dello Stato ebraico per includere il ritorno dei residenti nelle aree settentrionali del Paese, da cui sono fuggiti per gli attacchi di Hezbollah dal Libano. "Il gabinetto politico e di sicurezza ha aggiornato gli obiettivi della guerra, in modo che includano la seguente sezione: il ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case", ha affermato stanotte l'ufficio di Netanyahu in un comunicato. La visita di Blinken in Egitto Nel suo nuovo tour nella regione il segretario di Stato Antony Blinken non farà tappa in Israele. È la prima volta che evita di recarsi nello Stato ebraico dal massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre dello scorso anno, l'ultima volta che visitò Israele fu ad agosto per fare pressione su Benjamin Netanyahu perché accettasse i termini dell'accordo. L'obiettivo della missione è di cercare di arrivare a un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Il Dipartimento di Stato ha affermato in una nota che Blinken "incontrerà i funzionari egiziani per discutere degli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi, allevi le sofferenze del popolo palestinese e aiuti a stabilire una più ampia sicurezza regionale". Sarà anche "co-presidente dell'apertura del dialogo strategico Usa-Egitto con il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty", ha affermato la nota, sottolineando che il "dialogo strategico mira a rafforzare le relazioni bilaterali e ad approfondire lo sviluppo economico, nonché ad aumentare i legami tra le persone attraverso la cultura e l'istruzione". Bombardamento nella notte a Deir el Balah L'agenzia di stampa palestinese Wafa e l'emittente araba Al Jazeera affermano che cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in bombardamenti israeliani che stanotte hanno colpito una casa nella città di Gaza e un accampamento di sfollati a Deir el-Balah, nel centro dell'enclave palestinese. Barack Obama ha incontrato il leader dell'opposizione israeliana L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha ricevuto ieri nel suo ufficio a Washington il leader dell'opposizione dello Stato ebraico, Yair Lapid. Lapid ha rivelato l'incontro in un post su X, dicendo di avere colto l'occasione per ringraziare Obama "per il suo sostegno pubblico e gli sforzi per il ritorno degli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza". "Gli ho detto che dovremmo lavorare tutti insieme per garantire un accordo che riporti a casa i rapiti", ha aggiunto Lapid Il comandante della zona Nord dell'Idf vuole creare zona cuscinetto in Libano Il maggiore generale israeliano Ori Gordin, capo del Comando settentrionale delle Forze di difesa, chiede di lanciare un'incursione su larga scala in Libano, per creare una zona cuscinetto. L'offensiva via terra consentirebbe di far arretrare le milizie di Hezbollah, che bombardano la zona di confine israeliana. L'ipotesi però non piace al ministro della Difesa Yoav Gallant che nelle ultime ore è stato messo in discussione. Secondo le ultime notizie della tv israeliana, infatti, sarà rimpiazzato nelle prossime ore da Sa'ar. ​​​​​ Mondo Israele, Netanyahu pensa di licenziare la “colomba” Gallant Guterres: "Niente giustifica la punizione collettiva dei palestinesi" "Niente giustifica la punizione collettiva" inflitta da Israele alla popolazione della Striscia di Gaza, dove "il livello di sofferenza è inimmaginabile". Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate in un'intervista a France Presse dal segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres secondo cui "il livello di morte e distruzione" raggiunto "non ha paragoni con quello che ho visto da quando sono diventato Segretario generale", nel 2017. "Ovviamente condanniamo tutti gli attacchi terroristici di Hamas, così come la presa di ostaggi", ma "la verità è che nulla giustifica la punizione collettiva della popolazione palestinese, e questo è ciò a cui stiamo drammaticamente assistendo a Gaza", ha aggiunto.

