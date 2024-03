La Russia ha inviato a Gaza un aereo con 29 tonnellate di aiuti umanitari, ha riferito oggi il ministero russo per le Emergenze. "Un IL-76 del ministero russo per le Emergenze è partito per l'aeroporto della città di El Arish (Egitto). Il carico, del peso di 29 tonnellate, comprende biancheria da letto, articoli per l'igiene personale e prodotti alimentari", si legge in una nota. Dal 7 ottobre scorso Mosca ha inviato verso Gaza almeno 450 tonnellate di aiuti su 19 voli umanitari. Il Cremlino ha anche ospitato più volte i leader dell'Autorità nazionale palestinese per cercare di mediare tra le parti e trovare una risoluzione al conflitto.