Da Israele arriva la smentita della notizia diffusa in Libano secondo cui il governo avrebbe accettato una bozza di accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. Secondo un funzionario di alto livello citato dal quotidiano "Times of Israel", "la proposta ricevuta non puo' essere accettata da nessun governo responsabile". In precedenza, il quotidiano libanese "Al Mayadeen", affiliato al movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, citando un funzionario palestinese, ha riferito che Israele avrebbe accettato in linea di principio una bozza di accordo. La presunta proposta prevede un cessate il fuoco della durata di circa 70 giorni, durante i quali 10 ostaggi (cinque vivi e cinque morti) sarebbero rilasciati in due fasi, secondo il quotidiano libanese. La fonte riportata da "Times of Israel" ha affermato che "non c'e' una reale volonta' da parte di Hamas di procedere con un accordo" e che dunque "Israele rimane fedele al quadro Witkoff", il quale prevede un cessate il fuoco piu' breve per il rilascio di circa 10 ostaggi vivi.