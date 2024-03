In un momento di alta tensione tra Israele e gli Stati Uniti, vista la decisione degli Usa di non porre il veto alla risoluzione per il cessate il fuoco approvata in consiglio di Sicurezza Onu, il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato davanti a un gruppo di deputati democratici in visita, che il presidente Joe Biden è «un grande amico di Israele». Herzog ha affermato che il legame tra i due paesi è «essenziale per il benessere delle nostre nazioni, e dovremmo semplicemente concentrarci sul miglioramento, miglioramento e rafforzamento di questo legame».

Il presidente ha insistito quindi dicendo che l’alleanza è «più forte che mai» e che i due paesi «lavoreranno insieme per alleviare e aumentare gli aiuti umanitari a Gaza e lavoreremo insieme senza fine per riportare a casa gli ostaggi». «E lavoreremo senza sosta per combattere il terrorismo, opporci all’impero del male e condurre il mondo e la regione verso un futuro migliore», ha aggiunto a conclusione del discorso.