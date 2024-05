Secondo il Wall Street Journal, l'Egitto starebbe valutando di ridimensionare le relazioni diplomatiche con Israele, senza però tagliarle. Le fonti del Wsj hanno poi aggiunto che una delle iniziative allo studio è quella del ritiro dell'ambasciatore da Tel Aviv.

L'offensiva a Rafah sta mettendo a rischio 45 anni di pace tra Israele ed Egitto che, scrive il Wsj, «sono diventati partner essenziali, un rapporto stretto ma mai caloroso che è alla base della sicurezza nazionale di entrambi i paesi».

L'Egitto ha preannunciato la volontà di unirsi all'accusa di genocidio presentata dal Sudafrica al tribunale dell'Aia contro Israele.

«Al momento non ci sono piani per sospendere i legami o buttare via Camp David», ha detto un'altra fonte al Wsj, riferendosi agli accordi che hanno portato al Trattato di pace del 1979, «ma finché le forze israeliane rimarranno al valico di Rafah, l'Egitto non invierà un solo camion a Rafah».