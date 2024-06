Nella notte alcuni bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza hanno causato almeno 22 vittime, secondo quanto riporta Al Jazeera, che cita media locali. In particolare, sarebbero 12 le vittime dei raid dell’Idf su Khan Younis e Rafah, nel centro e nel sud dell’enclave palestinese. Altri 10 morti, invece, nei campi profughi di Nuseirat e Bureij.

Sul lato diplomatico continua a tenere banco la proposta, avanzata nel weekend dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per un cessate il fuoco in tre fasi, in cui si prevede il ritiro israeliano dalla Striscia in cambio del rilascio degli ostaggi. Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant. «Il segretario ha elogiato la volontà di Israele di concludere un accordo e ha affermato che la responsabilità della sua accettazione ricade su Hamas», si legge in una nota. Ma il governo israeliano è diviso, con i suoi esponenti di estrema destra – Smootrich e Ben Gvir in primis – che hanno minacciato di uscire dall’esecutivo qualora si opti per un ritiro militare dalla Striscia.

Gantz a Blinken: «La restituzione degli ostaggi è la priorità» Benny Gantz,afferma su X di aver avuto ieri sera un colloquio con il segretario di stato americano, Antony Blinken, e di aver chiarito che considera la restituzione degli ostaggi come una «priorità nella cronologia della guerra». «Ho parlato ieri - afferma Gantz - con il Segretario di Stato americano Blinken sugli sforzi per garantire un accordo per la restituzione degli ostaggi. Gli ho sottolineato che lo Stato di Israele è impegnato nella restituzione degli ostaggi e la considera non solo una responsabilità morale superiore, ma anche una priorità nel calendario della guerra. Intendiamo fare tutto il necessario per esaurire ogni opportunità di raggiungere l'obiettivo. Ho ribadito al segretario l'imperativo della pressione americana sui negoziatori per garantire l'attuazione dell'accordo proposto da Israele». Oltre un milione di persone fuggite da Rafah Sono oltre un milione le persone fuggite da Rafah. Lo riporta l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Circa 1,4 milioni di persone si erano rifugiate nella città nel sud della Striscia durante la guerra, ma hanno iniziato ad andarsene dopo che Israele li ha esortati ad evacuare prima dell'offensiva di terra nell'area. Tajani: «Riconosceremo la Palestina con la soluzione a "due Stati"» «Siamo pronti a riconoscere lo Stato palestiense perché crediamo all'obiettivo dei due popoli e due Stati, ma uno Stato palestinese dovrà essere riconosciuto quando riconoscerà Israele e quando Israele riconoscerà lo Stato palestinese. Poi quale sarà lo Stato palestinese...certamente non uno Stato guidato da Hamas. Hamas è un'organizzazione terroristica. Noi siamo per sostenere il ruolo dell'Autorità nazionale palestinese», ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rtl 102.5. «Noi lavoriamo per la pace. Siamo disposti a partecipare a un'eventuale missione delle Nazioni Unite, a guida araba, con nostri militari, anche dei Carabinieri, per formare un nuovo stato dei carabinieri per formare uno SDtato palestinese», ha aggiunto Tajani. Netanyahu chiede a Ben Gvir un incontro sulla proposta di tregua degli Usa Il premier israeliano ha chiesto un incontro al ministro della Sicurezza nazionale, Itamar ben Gvir, dopo che il leader di Sionismo regionale ha minacciato di lasciare il governo qualora il primo ministro accetti la proposta di tregua presentata dagli Stati Uniti. Gli Usa insistono sulla tregua, il governo israeliano è diviso Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha invitato Israele ad accettare la proposta di cessate il fuoco presentata venerdì dal presidente Joe Biden. Secondo una dichiarazione del suo portavoce Matthew Miller, Blinken ha parlato ieri con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant della proposta di raggiungere un cessate il fuoco totale e completo a Gaza come parte di un accordo sugli ostaggi che consentirebbe anche di aumentare l'assistenza umanitaria in tutta Gaza. Ma il governo israeliano è diviso. In particolare, gli esponenti di estrema destra - a partire da Smootrich e Ben Gvir - hanno minacciato di lasciare l'esecutivo qualora Benjamin Netanyahu decidesse di fermare le ostilità nella Striscia. Raid israeliani su Gaza, almeno 22 vittime Questa notte ci sono stati alcuni raid dell'aviazione israeliana sulla Striscia di Gaza che hanno causato, complessivamente, almeno 22 vittime. In particolare, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, sarebbero 12 i morti negli attacchi su Khan Younis e Rafah, e dieci in quelli contro i campi profughi di Nuseirat e Bureij, nella parte centrale della Striscia.

