Almeno 206 dimostranti sono stati arrestati, di cui buona parte sono membri di gruppi di attivisti come Jewish Voice for Peace, per aver organizzato un sit-in di protesta fuori la Borsa di New York. "(Centinaia) di ebrei e amici stanno chiudendo la Borsa di New York per chiedere agli Stati Uniti di smettere di armare Israele e di trarre profitto dal genocidio", afferma Jewish Voice for Peace su X. "Lasciate vivere Gaza" e "smettete di finanziare il genocidio", sono stati gli slogan più diffusi della protesta. Secondo diverse agenzie stampa avrebbero partecipato almeno 500 persone.