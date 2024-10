Prosegue l’offensiva militare israeliana in Libano contro Hezbollah. In circa due settimane di attacchi il numero di vittime civili aumenta di giorno in giorno, così come la distruzione di interi quartieri e villaggi. In mattinata l’Idf ha lanciato un ordine di evacuazione nelle periferia a sud di Beirut prima di un nuovo bombardamento.

Dopo settimane di stallo si muove anche la diplomazia internazionale. Il ministro degli Esteri iraniano è in tour tra Egitto, Giordania e Turchia per discutere del cessate il fuoco. Teheran ha avvertito l’Onu che in caso di attacco israeliano preparerà una risposta più decisiva rispetto a quella del 1° ottobre. Quella notte l’Iran ha lanciato verso Israele 181 missili in risposta all’uccisione del leader di Hezbollah Hasan Nasrallah.

L'esercito israeliano dice di aver ucciso il capo delle operazioni droni di Hamas nel nord di Gaza Il responsabile delle operazioni con i droni di Hamas nella Striscia di Gaza settentrionale è stato ucciso in un raid aero. Lo ha riferito l'Idf, identificando come Mahmoud al-Mabhouh il responsabile degli attacchi con velivoli senza pilota contro Israele e le truppe israeliane a Gaza. ​​​​​Da giorni nel nord della Striscia è in corso un assedio totale mettendo in pericolo la vita di 400mila civili, rimasti senza cibo e aiuti umanitari dato che Israele impedisce il loro ingresso dal 1° ottobre scorso. Mondo L’inferno di Jabalia e le evacuazioni forzate dell’esercito israeliano: voci dal campo sotto assedio L'Iran avverte l'Onu di una risposta contro Israele in caso di attacco L'Iran ha assicurato al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, che risponderà in modo "deciso" in caso di attacco israeliano. Da settimane si attende la reazione dello Stato ebraico dopo l'attacco missilistico di Teheran a inizio ottobre. "L'Iran, pur compiendo tutti gli sforzi possibili per proteggere la pace e la sicurezza della regione, è pienamente pronto a una risposta decisa a qualsiasi avventura" da parte di Israele, ha affermato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi. Il tour del ministro degli Esteri iraniano in Egitto, Giordania e Turchia Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, è partito per una visita che lo porterà in Giordania, Egitto e Turchia "nell'ambito del nostro impegno diplomatico per porre fine al genocidio, alle atrocità e all'aggressione". Lo ha annunciato su X dopo che nei giorni scorsi è stato in Qatar e Arabia Saudita per discutere, tra le altre cose, anche del cessate il fuoco in Medio Oriente. Nuovo bombardamento nel sud di Beirut L'esercito israeliano ha bombardato una zona meridionale di Beirut, nel settore sciita di Haret Hreik, meno di un'ora dopo aver diramato un ordine di evacuazione dell'area. "Vi trovate vicino a istallazioni legate a Hezbollah contro le quali l'esercito israeliano agirà in un prossimo futuro", aveva avvertito il portavoce Avichay Adraee.

