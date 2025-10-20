L'Idf ha reso noto di aver colpito nella Striscia di Gaza diversi presunti miliziani che hanno attraversato la linea gialla, ossia la zona di demarcazione che segna l'area su cui l'esercito si è ritirato nel quadro della prima fase del piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra. Le forze armate israeliane hanno spiegato che le truppe operative nell'area di Shejaiya, nel nord della Striscia, "hanno sparato verso i terroristi che hanno attraversato la linea gialla, per rimuovere la minaccia". Poco dopo, hanno aggiunto le forze israeliane, "è stato identificato un ulteriore gruppo di terroristi che hanno attraversato la linea gialla e si sono avvicinati alle truppe, rappresentando una minaccia immediata per loro. I militari hanno sparato verso i terroristi per rimuovere la minaccia". Le unità del Comando meridionale, si legge nella nota, "sono schierate nell'area in conformità con l'accordo di cessate il fuoco e continueranno a operare per rimuovere qualsiasi minaccia immediata".