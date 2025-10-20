Dopo una giornata di combattimenti e addirittura bombe israeliane che sono tornate a cadere su Gaza, lunedì è il giorno in cui arrivano in Israele l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il collega consigliere di Donald Trump, Jared Kushner
Si apre una settimana di incontri diplomatici: visiteranno Israele prima l’inviato speciale e il consigliere speciale del presidente americano, poi il vicepresidente J.D. Vance. Ma gli incontri con i vertici del governo Netanyahu arrivano dopo una domenica di nuovi scontri e anche bombardamenti.
Ciononostante, dice il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il cessate il fuoco è ancora in vigore.
Vance: "Mantenere il cessate il fuoco sarà complicato"
Idf colpisce presunti miliziani oltre la linea gialla
L'Idf ha reso noto di aver colpito nella Striscia di Gaza diversi presunti miliziani che hanno attraversato la linea gialla, ossia la zona di demarcazione che segna l'area su cui l'esercito si è ritirato nel quadro della prima fase del piano del presidente americano Donald Trump per porre fine alla guerra. Le forze armate israeliane hanno spiegato che le truppe operative nell'area di Shejaiya, nel nord della Striscia, "hanno sparato verso i terroristi che hanno attraversato la linea gialla, per rimuovere la minaccia". Poco dopo, hanno aggiunto le forze israeliane, "è stato identificato un ulteriore gruppo di terroristi che hanno attraversato la linea gialla e si sono avvicinati alle truppe, rappresentando una minaccia immediata per loro. I militari hanno sparato verso i terroristi per rimuovere la minaccia". Le unità del Comando meridionale, si legge nella nota, "sono schierate nell'area in conformità con l'accordo di cessate il fuoco e continueranno a operare per rimuovere qualsiasi minaccia immediata".
La Francia propone di rafforzare la missione Ue a Rafah
La Francia proporrà di "rafforzare" la missione Eubam al valico di Rafah, affinché "possa svolgere appieno il suo ruolo non solo nel garantire il passaggio delle persone, ma anche dei beni che devono arrivare in massa a Gaza per alleviare le sofferenze della popolazione palestinese". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. "Deploro le recenti violazioni del cessate il fuoco con gli attacchi israeliani a Gaza a seguito degli attacchi contro i soldati. Tutte le parti devono rispettare rigorosamente gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo firmato la scorsa settimana a Sharm el-Sheikh. Hamas, da parte sua, deve cessare la violenza contro i civili e restituire tutti i resti degli ostaggi ancora detenuti a Gaza".
Governo di Gaza: "Almeno 97 palestinesi uccisi dall'entrata in vigore della tregua"
L'ufficio stampa del governo di Gaza ha affermato che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 97 palestinesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco nella Striscia, il 10 ottobre. L'ufficio ha aggiunto in una nota di aver documentato 80 violazioni della tregua da parte di Israele, che a suo dire costituiscono una palese violazione del diritto internazionale umanitario. "Queste violazioni spaziano dal fuoco diretto contro i civili ai bombardamenti e agli attacchi deliberati, all'uso di attacchi aerei simultanei e all'arresto di numerosi civili", si legge nella nota, “queste pratiche riflettono il continuo approccio aggressivo dell'occupazione, il suo chiaro desiderio di escalation sul campo e la sua costante sete di sangue e uccisioni”. Lo riporta Al Jazeera.
Axios: "La consegna degli aiuti riprende questa mattina"
La consegna degli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza riprenderà questa mattina dopo le pressioni dell'amministrazione Trump a Israele. Lo hanno rivelato alcuni funzionari statunitensi e israeliani al sito Axios, aggiungendo che anche i valichi saranno riaperti.
Wafa: "Due palestinesi uccisi dall'alba"
Due palestinesi sono stati uccisi da colpi esplosi dalle forze israeliane a est di Gaza City. Lo riporta l'agenzia di stampa Wafa, citando fonti ospedaliere.
Idf: "Inizia una nuova fase di cessate il fuoco"
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno "iniziato una nuova fase di applicazione del cessate il fuoco in conformità con la direttiva della leadership politica, e a seguito di una serie di attacchi significativi in risposta alle violazioni da parte di Hamas". Le Idf sottolineano anche che "continueranno a far rispettare l'accordo di cessate il fuoco e risponderanno con fermezza a qualsiasi sua violazione".
Vance: "Mantenere il cessate il fuoco sarà complicato"
Il mantenimento della tregua a Gaza "sarà complicato". Lo ha detto il vice presidente americano J.D. Vance che dovrebbe andare in Israele domani, martedì. "Ci saranno momenti in cui Hamas aprirà il fuoco su Israele. Israele dovrà rispondere, ovviamente", ha aggiunto. "Pensiamo, comunque, che siano le migliori possibilità di una pace sostenibile, ma ci saranno alti e bassi e dovremo monitorare la situazione", ha sottolineato.
Trump: "I leader di Hamas non hanno attaccato, ma ci sarà una risposta dura"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di ritenere che "la leadership di Hamas non sia coinvolta" negli attacchi contro le Idf nella Striscia di Gaza, ma che "forse ci sono dei ribelli al suo interno". Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha aggiunto che "in ogni caso la situazione verrà gestita in modo appropriato. Con durezza, ma correttamente". Auspicando che l'accordo di cessate il fuoco a Gaza regga, Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti vogliono che "i rapporti con Hamas saranno molto pacifici".
Trump: "Cessate il fuoco ancora in vigore"
Per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è "ancora in vigore". Parlando con i giornalisti a borda dell'Air Force One di ritorno da Mar-a-Lago il presidente americano ha detto che Hamas si è dimostrato "piuttosto turbolento" ma ritiene anche che "la leadership" del gruppo militante "non sia coinvolta".
