Uno dei più importanti leader di Hamas, Moussa Abu Marzouk, ha dichiarato che fra la sua fazione e l'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) è stato raggiunto un accordo in merito all'istituzione di un comitato temporaneo che gestirà la Striscia di Gaza per conto dell'Anp. Lo riporta il Times of Israel. Tra le responsabilità del comitato ci sarà la supervisione dei valichi di frontiera e delle forze di sicurezza nella Striscia, ha detto Moussa Abu Marzouk ad Al Jazeera, aggiungendo che sarà presieduto da un ministro dell'Anp. Abu Marzouk non ha chiarito se questa decisione sia stata approvata sia dagli Stati Uniti che dall'Anp, il che significa che non è chiaro se l'accordo abbia un qualche peso. Nelle ultime settimane, Hamas si è astenuta dal parlare pubblicamente della composizione del comitato che supervisionerà gli affari civili di Gaza, in linea con il piano di pace della Casa Bianca. Secondo quanto riportato dai media arabi, uno dei candidati proposti per guidare il comitato è il Ministro della Salute dell'Anp, Majed Abu Ramadan. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, Israele avrebbe respinto la sua candidatura.