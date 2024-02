È previsto un incontro tra il re Abdullah II di Giordania e il presidente degli Stati Uniti Biden, a Washington, per lavorare a un accordo di cessate il fuoco, nei giorni in cui il rischio che Israele faccia entrare le truppe via terra a Rafah è sempre più alto. I due, hanno fatto sapere, discuteranno degli «sforzi per porre fine in modo duraturo alla crisi», che ha causato fino a oggi oltre 28mila vittime, in base ai dati del ministero della Salute, gestito da Hamas. Il direttore della Cia, William J. Burns, secondo quanto riferito da una fonte al New York Times, si recherà invece in Egitto per proseguire i colloqui sugli ostaggi catturati da Hamas il 7 ottobre. Oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarà invece negli Emirati Arabi Uniti, prima di andare al Cairo. Intanto Hamas ha già avvertito che si tirerà fuori dalle trattative in caso di assedio di Rafah.