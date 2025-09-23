Mentre a New York va in scena l’assemblea generale dell’Onu dove Macron ha annunciato il riconoscimento dello stato di Palestina, nella Striscia continuano i raid
Aumenta la pressione diplomatica su Israele, che però non accenna a rallentare nei raid sulla Striscia di Gaza. Nelle ultime ore, undici nuovi riconoscimenti dello stato di Palestina, tra cui quello di Parigi.
Stizzita la reazione di Tel Aviv, che ha le spalle coperte dagli Stati Uniti. Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, «Israele deve fermare le bombe. Hamas liberi immediatamente gli ostaggi». Ma per il momento, Roma non riconoscerà lo stato palestinese. «L’Italia sostiene con forza il sogno dei palestinesi di avere uno Stato e continuerà a supportare l’autorità palestinese nella sua azione».
Unrwa: "Dodici strutture colpite da raid"
L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha riferito che dodici delle sue strutture a Gaza City, tra cui nove scuole e due centri sanitari, sono state colpite da attacchi israeliani diretti o indiretti nell'arco di sei giorni all'inizio di settembre. Gli attacchi, descritti nel suo ultimo rapporto sugli sviluppi a Gaza e nella Cisgiordania occupata durante la settimana iniziata l'11 settembre, hanno causato il ferimento di almeno cinque sfollati palestinesi. Il rapporto dipinge un quadro desolante del deterioramento delle condizioni a Gaza nel contesto della guerra israeliana, con un aumento di attacchi, sfollamenti e malnutrizione.
Sanchez: "Fermare il genocidio a Gaza"
"Oggi facciamo un passo cruciale rivendicando la soluzione dei due Stati in questa conferenza. Ma siamo chiari: non c'è soluzione possibile quando la popolazione di uno di questi Stati è vittima di un genocidio". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, intervenendo ieri alla conferenza dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha visto l'adesione della Francia e altri dieci paesi, fra cui Belgio, Malta, Andorra, Lussemburgo e San Marino, al riconoscimento dello Stato di Palestina.
Il leader socialista ha avanzato due proposte concrete, La prima è completare il più rapidamente possibile il procedimento per l'ammissione della Palestina alle Nazioni Unite come membro a pieno titolo, con gli stessi doveri e diritti degli altri Stati. La seconda è "l'adozione immediata di decisioni per fermare la barbarie e rendere possibile la pace a Gaza".
Raid israeliani, 37 morti nella Striscia
Almeno 37 persone sono rimaste uccise la scorsa notte nella Striscia di Gaza durante un'operazione militare israeliana. Secondo quanto riportato dia media, l'artiglieria israeliana ha colpito i quartieri orientali e meridionali di Gaza City, provocando 30 vittime. L'attacco si inserisce nell'ambito dell'offensiva di terra lanciata da Israele per prendere il pieno controllo della città.
Arabia Saudita e Francia: "Qualsiasi annessione è una linea rossa"
Per Arabia Saudita e Francia, "porre fine alla guerra a Gaza e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi" è una "priorità assoluta" ma "qualsiasi forma di annessione è una linea rossa". È quanto si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dopo un incontro di alto profilo alle Nazioni Unite volto a consolidare il sostegno alla soluzione dei due Stati. La dichiarazione appare come un chiaro avvertimento a Israele di non reagire, come ipotizzato da qualche esponente del governo di Tel Aviv, al riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diverse nazioni, annettendo la Cisgiordania.
Il premier australiano difende il riconoscimento della Palestina
Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha difeso il riconoscimento dello Stato palestinese da parte del suo Paese all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha esortato la comunità internazionale a "rompere il ciclo di violenza" in Medio Oriente per procedere verso una soluzione a due Stati. "Vogliamo che le uccisioni cessino, perche' ogni vita innocente e' importante. Ogni vita israeliana, ogni vita palestinese", ha dichiarato Albanese nel suo discorso ai leader mondiali, in cui ha accusato il governo israeliano della "catastrofe umanitaria" a Gaza.
