"Oggi facciamo un passo cruciale rivendicando la soluzione dei due Stati in questa conferenza. Ma siamo chiari: non c'è soluzione possibile quando la popolazione di uno di questi Stati è vittima di un genocidio". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, intervenendo ieri alla conferenza dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha visto l'adesione della Francia e altri dieci paesi, fra cui Belgio, Malta, Andorra, Lussemburgo e San Marino, al riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il leader socialista ha avanzato due proposte concrete, La prima è completare il più rapidamente possibile il procedimento per l'ammissione della Palestina alle Nazioni Unite come membro a pieno titolo, con gli stessi doveri e diritti degli altri Stati. La seconda è "l'adozione immediata di decisioni per fermare la barbarie e rendere possibile la pace a Gaza".