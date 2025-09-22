Per Washington, il gesto di diversi alleati che in questo momento stanno riconoscendo lo stato palestinese è «puramente simbolico»
Dopo la decisione di diversi capi di governo europei e non solo (tra cui Regno Unito, Australia e Canada, oggi seguirà la Francia) di riconoscere la Palestina, gli Stati Uniti si mostrano come prevedibile freddi e parlano di un gesto «esibizionistico».
Israele: "La decisione mina la possibilità di raggiungere un accordo"
Israele si oppone con forza al riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Australia, Canada e Regno Unito, un passo che, secondo lo Stato ebraico, mina la possibilità di raggiungere un accordo con il movimento palestinese Hamas. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein.
"Israele respinge categoricamente la dichiarazione unilaterale di riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito e di diversi altri paesi. Questa dichiarazione non promuove la pace, ma al contrario destabilizza ulteriormente la regione e mina la possibilità di ottenere in futuro una soluzione pacifica", ha scritto Marmorstein su X.
Dipartimento di Stato: "Il riconoscimento da parte degli alleati è simbolico"
Gli Stati Uniti hanno definito "puramente simbolico" il riconoscimento di uno stato palestinese da parte di diversi alleati chiave. "Il nostro obiettivo rimane una diplomazia seria, non gesti di scena - ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato -. Le nostre priorità sono chiare: il rilascio degli ostaggi, la sicurezza di Israele e la pace e la prosperità per l'intera regione, possibili solo senza Hamas".
