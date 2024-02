"Non credo che ci sia un genocidio, la parola genocidio è sbagliata anche da un punto di vista giuridico. Certamente, Israele sta sbagliando perché la reazione dopo l'orribile attacco del 7 di ottobre sta provocando troppe vittime civili. Abbiamo sempre invitato Israele a evitare rappresaglie che colpissero in maniera così violenta la popolazione civile palestinese, che non è Hamas, Hamas è un'organizzazione terroristica criminale, ma non tutti i palestinesi sono Hamas. Detto questo bisogna puntare sulla immediata liberazione degli ostaggi israeliani che sono nelle mani dei terroristi, ma contemporaneamente bisogna far sì che cessi questa violenza degli attacchi israeliani che sta provocando troppi morti civili". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio TAJANI, ospite di Ping Pong su Radio1.