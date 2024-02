I famigliari di cento ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas sono in viaggio da Tel Aviv all'Aja per denunciare per crimini di guerra l'organizzazione terroristica davanti alla Corte penale internazionale. In una conferenza stampa organizzata dall'Hostages and Missing Families Forum, Inbar Goldstein, il cui fratello Nadav è stato ucciso e i nipoti sono stati liberati dopo mesi di prigionia, ha detto: "Andremo alla Corte penale internazionale affinche' loro possano vedere e noi possiamo essere visti. Lanceremo il grido di coloro le cui voci non possono essere ascoltate". E ancora: "Ci assicureremo di non limitarci a guardare la storia mentre accade, ma di scriverla, nella pratica, con noi stessi e con le nostre parole".