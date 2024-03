Il tour di Blinken in Medio Oriente per un piano post guerra a Gaza

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si recherà in Arabia Saudita ed Egitto domani e giovedì per discutere degli sforzi volti a garantire un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e incrementare gli aiuti umanitari al territorio palestinese. Blinken ha annunciato di voler proseguire "le conversazioni iniziate a gennaio sulla Gaza post-bellica e sui passi da compiere per la sua ricostruzione. È imperativo che ci sia un piano per Gaza, e lo stiamo ripetendo a Israele", ha detto dalle Filippine dove è attualmente in visita di stato.