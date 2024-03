Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è atteso nelle prossime ore in Israele per sollecitare il governo di Tel Aviv ad accettare una tregua a Gaza, in vista del voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su un progetto di risoluzione statunitense che chiede un cessate il fuoco. "I negoziatori continuano a lavorare. Il divario si sta riducendo e continuiamo a spingere per un accordo a Doha. C'è ancora un lavoro difficile per arrivarci. Ma continuo a credere che sia possibile", ha detto ieri Blinken mentre si trovava in Egitto dove ha incontrato i mediatori. In settimana era anche stato a Gedda, in Arabia Saudita.