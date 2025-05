"Quello che abbiamo fatto noi a Gaza non l'ha fatto nessun governo europeo, queste sono le parole del ministro degli Esteri palestinese quando è venuto a Roma per l'insediamento di papa Leone XIV". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento all'Università Cattolica, 'Europa: domande aperte per un futuro in comune. L'Università Cattolica incontra le istituzioni europee', replicando a chi accusa il governo di non avere alzato subito la voce per quanto accade a Gaza. "Quello che dice l'opposizione lo ascolto ma preferisco la gratificazione e la valutazione dei palestinesi - ha aggiunto -, che conta molto di più di chi fa propaganda sulle spalle dei palestinesi". "Noi abbiamo sempre detto e condannato le cose che non andavano, abbiamo sempre condannato, è inutile che facciamo polemica su questo, 'perché non hai citato Netanyahu e perché non hai detto così - ha spiegato -. Questo diventa tutto pretestuoso, noi siamo stati sempre coerenti e abbiamo sempre difeso la dignità della persona".