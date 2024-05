Il segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin ha riferito di "non aver avuto alcuna indicazione che Hamas stia pianificando un attacco contro le truppe americane a Gaza", ma che sono state comunque adottate misure adeguate per la sicurezza del personale militare. "Non discuto informazioni di intelligence da un palco - ha affermato Austin in una conferenza stampa, secondo quanto riferito da Reuters - ma non abbiamo al momento alcuna indicazione in tal senso. Detto questo, si tratta di una zona di guerra e possono succedere molte cose, e molte cose accadranno"