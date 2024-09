Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa l’esercito israeliano si è ritirato dalla città di Jenin, in Cisgiordania, dopo dieci giorni di attacco in cui sarebbero morte circa 21 persone. Un’inviata di Al Jazeera ha testimoniato che l’Idf hanno lasciato ingenti danni nelle case. L’Idf ha anche specificato che da quando è iniziata l’operazione nel nord della Cisgiordania l’esercito ha ucciso 36 combattenti e arrestato 46 ricercati

Secondo i media palestinesi l’esercito militare israeliano si sarebbe ritirato questa mattina dalla città di Jenin in Cisgiordania. Per il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese dal 7 ottobre sono stati uccisi più di 670 palestinesi in Cisgiordania. Per Israele, invece, sono state arrestati almeno 5mila palestinesi, tra cui più di duemila sarebbero affiliati ad Hamas. Poche ore dopo il portavoce dell’Idf ha risposto dicendo che «le truppe continueranno l'operazione fino al raggiungimento degli obiettivi». L’Idf ha anche specificato che da quando è iniziata l’operazione nel nord della Cisgiordania l’esercito ha ucciso 36 combattenti e arrestato 46 ricercati. Secondo l’agenzia palestinese Wafa i raid militari si sono concentrati nelle zone di Jenin, Tulkarem e nel campo di Faraa, vicino a Tubas.

Baerbock a Katz: approccio militare non è soluzione per Gaza La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ritiene che la soluzione alla guerra di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza non può arrivare attraverso un approccio militare. "Lo scorso fine settimana ha dimostrato in modo drammatico che un approccio puramente militare non è la soluzione alla situazione a Gaza", ha detto ai giornalisti dopo l'incontro con il ministro degli Esteri Israel Katz a Tel Aviv. "Ringrazio il governo israeliano ed il ministro Katz per il loro impegno nel dimostrare la nostra collaborazione nella lotta comune contro l'antisemitismo", ha aggiunto Baerbock. Più di 160mila bambini vaccinati contro la poliomielite nel sud della Striscia Lo ha scritto oggi l'Unrwa su X aggiungendo: "Continueremo a vaccinare più bambini possibile". La prima fase della campagna di vaccinazione è stata un successo con più di 187mila bambini sotto i dieci anni che hanno ricevuto il vaccino. L'obiettivo per la seconda fase è di vaccinarne almeno 340mila nel sud di Gaza. Wafa: "Idf si ritira da Jenin", ma Israele smentisce Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa l'Idf si sarebbe ritirato questa mattina da Jenin, in Cisgiordania. Il gruppo militare israeliano ha smentito la notizia dicendo che "le truppe continueranno l'operazione fino al raggiungimento degli obiettivi". Al momento Al Jazeera scrive che gli abitanti di Jenin stanno ritornando nelle loro case, trovandole distrutte Ben Gvir richiede l'inclusione della Cisgiordania negli obiettivi di guerra d'Israele Il ministero israeliano per la sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha scritto al primo ministro Netanyahu chiedendogli di includere la sconfitta di Hamas all'interno dei territori occupati della Cisgiordania tra gli obiettivi militari della guerra. Lo ha comunicato Ben-Gvir stesso su X pubblicando la fotografia della richiesta ufficiale.

