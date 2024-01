Libano, Iraq, Iran e Mar Rosso. Sono il terreno parallelo alla Striscia di Gaza in cui si combatte la guerra tra Hamas, i suoi alleati dell’Asse della Resistenza, e Israele. A quasi tre mesi di distanza dal 7 ottobre scorso il conflitto sta assumendo una nuova fase di allargamento. Gli ultimi attacchi riportano l’uccisione di quattro persone in un raid israeliano nel sud del Libano nella città di Naqoura, tra le vittime ci sarebbe almeno un esponente di Hezbollah. Due combattenti di alto rango sono stati invece uccisi in un attacco contro una base di milizie sostenute dall’Iran con sede a Baghdad. «In un’aggressione e violazione palese della sovranità e della sicurezza irachena, un drone ha effettuato un’azione simile ad attività terroristiche colpendo oggi uno dei quartier generali della sicurezza a Baghdad», ha annunciato il generale iracheno Yehia Rasool, portavoce del ministero della Difesa e del comandante in capo delle Forze Armate. «Un’azione che compromette gli accordi stabiliti in precedenza tra le Forze armate irachene e le Forze della Coalizione Globale», continua il portavoce.

Il rischio di escalation è sempre più alto, soprattutto dopo l’uccisione in Libano di Saleh al Arouri (uno dei vertici di Hamas) e le due esplosioni a Kerman, in Iran, dove sono state uccise 84 persone durante la commemorazione dell’assassinio del comandante delle Forze al Quds Qassem Soleimani. Al momento, su ciò che è accaduto in Iran si parla di matrice terroristica. Secondo l’account X del sito della magistratura italiana l’Isis, di stampo sunnita, avrebbe rivendicato l’attacco.

Attacchi nella Striscia

Secondo l’agenzia stampa palestinese Wafa è di almeno 14 morti il bilancio di un bombardamento che una colpito un'abitazione che ospitava sfollati a ovest di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Negli attacchi è stata colpita anche una sede della Mezzaluna rossa.

Nelle ultime ore i combattimenti israeliani si sono intensificati nel centro e nel sud della Striscia. Secondo diversi media Israele sta valutando l’apertura del valico di Erez, nel nord di Gaza per far entrare aiuti umanitari. Sarebbe la prima volta in tre mesi. Una scelta dettata anche dal fatto che da giorni nel sud della Striscia sono in corso bombardamenti nei pressi del valico di Rafah al confine con l’Egitto, luogo da dove negli ultimi due mesi erano entrati i camion con gli aiuti inviati dalla comunità internazionale.

La situazione dei gazawi

Le dichiarazioni dei ministri israeliani di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir sono diventate un caso politico. La loro proposta di espulsione dei gazawi, la rioccupazione della Striscia la costruzione di nuovi insediamenti ha fatto infuriare i paesi arabi, Arabia Saudita in primis, e la comunità internazionale.

Anche le Nazioni unite hanno bocciato le loro dichiarazioni. L’Alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, si è detto infatti «molto turbato dalle dichiarazioni di alti funzionari israeliani su piani di trasferimento dei civili da Gaza a paesi terzi». «L’85 per cento della popolazione di Gaza è già sfollata interna. Hanno il diritto di tornare alle loro case. Il diritto internazionale proibisce il trasferimento forzato di persone protette o la deportazione da un territorio occupato».

