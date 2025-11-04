La risoluzione farà da base alle trattative fra i membri del Consiglio di Sicurezza con l'obiettivo di istituire la forza internazionale nelle prossime settimane e dispiegare le prime truppe in gennaio
Prende forma la bozza di risoluzione Onu a cui stanno lavorando gli Stati Uniti per la futura governance di Gaza. Secondo quanto anticipato da diversi media internazionali, tra le altre cose, Washington propone l’istituzione di una forza internazionale di sicurezza che durerà per almeno due anni, fino alla fine del 2027. Tuttavia alcuni paesi arabi-musulmani hanno presentato alcuni dubbi sulla natura della missione, tra questi la Turchia. La risoluzione farà da base alle trattative fra i membri del Consiglio di Sicurezza con l'obiettivo di istituire la forza internazionale nelle prossime settimane e dispiegare le prime truppe in gennaio. Nel frattempo, secondo i nuovi dati Onu l’81 per cento delle strutture presenti nella Striscia sono state distrutte.
PUNTI CHIAVE
Cosa prevede la bozza della risoluzione Onu su Gaza
La direttrice dell'intelligence americana visita la base di Kiryat Gat in Israele
La direttrice dell'intelligence nazionale americana, Tulsi Gabbard, ha effettuato una visita a sorpresa al Civil-Military Coordination Center (CMCC) gestito dagli Stati Uniti presso la base di Kiryat Gat in Israele. Lo riporta Fox News. "È un esempio vivente di ciò che può accadere quando le nazioni si uniscono per interessi comuni, con il potenziale impatto di una pace duratura che andrà a beneficio delle generazioni future", le sue parole riportate dall'emittente statunitense. "Per la prima volta in una generazione, c'è un autentico senso di speranza e ottimismo, non solo in Israele, ma in tutto il Medioriente - ha aggiunto - questo è dovuto alla leadership del presidente Trump e alle basi che ha gettato attraverso il suo storico accordo di pace".
I dubbi della Turchia sulla risoluzione Onu
La risoluzione dell'Onu per il dispiegamento di un contingente internazionale di stabilizzazione nella Striscia di Gaza potrebbe essere pronta entro due settimane. Tuttavia alcuni paesi come la Turchia hanno dei dubbi sulla natura della missione. Il ministro degli Esteri, Hakan Fidan, ha detto che "i paesi modelleranno le loro decisioni in base alla missione e all'autorità della Forza Internazionale di Stabilizzazione". "Credo che se la missione entra in conflitto con i principi e le politiche dei paesi che invieranno truppe, sarà difficile per questi paesi inviarle", ha aggiunto Fidan ipotizzando ritardi sull'invio se non si riuscisse a risolvere la questione della leadership militare statunitense, del suo rapporto con la forza di polizia civile palestinese e in mancanza di un calendario per il ritiro militare israeliano
Saranno di due anni almeno i mandati dell'amministrazione transitoria a guida americana e della forza di internazionale di stabilizzazione che saranno istituite per garantire l'attuazione del piano per Gaza. Lo prevede la bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite preparata dagli Stati Uniti e anticipata dal portale israeliano Ynet. Il Consiglio di pace (Board of Peace, BoP nell'acronimo inglese), che il presidente americano Donald Trump intende presiedere, e "le presenze civili e di sicurezza internazionali" sono "autorizzate fino al 31 dicembre 2027, fatte salve ulteriori decisioni del Consiglio", si legge. Il mandato potrà essere rinnovato con l'accordo degli stati membri. La forza internazionale avrà, tra l'altro, il compito di assicurare la smilitarizzazione della Striscia e monitorare il rispetto del cessate il fuoco. L'amministrazione governativa transitoria avrà "la supervisione e il sostegno di un comitato tecnocratico e apolitico palestinese composto da palestinesi competenti provenienti dalla Striscia - come previsto dal comunicato finale della Conferenza di emergenza del Vertice arabo straordinario (di Sharm el Sheikh, ndr) - che sarà responsabile delle operazioni quotidiane della funzione pubblica e dell'amministrazione di Gaza". Il Consiglio di pace, in quanto amministrazione governativa transitoria con personalità giuridica internazionale, "definirà il quadro di riferimento e coordinerà i finanziamenti per la ricostruzione di Gaza in conformità con il Piano globale, fino a quando l'Autorità palestinese non avrà completato in modo soddisfacente il suo programma di riforme" che sia "accettabile" per il Consiglio. La risoluzione "autorizza gli Stati membri che collaborano con il Consiglio di pace e il Consiglio di pace stesso a istituire una forza internazionale di stabilizzazione temporanea (Isf) a Gaza, da dispiegare sotto un comando unificato accettabile per il BoP, con forze fornite dagli Stati partecipanti, in stretta consultazione e cooperazione con la Repubblica araba d'Egitto e lo Stato di Israele, e ad adottare tutte le misure necessarie per svolgere il proprio mandato in conformita' con il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario", prosegue la bozza. L'Isf "collaborerà con Israele ed Egitto" insieme "alle forze di polizia palestinesi recentemente addestrate e controllate, per contribuire a garantire la sicurezza delle zone di confine". Il contingente di stabilizzazione avrà il compito di "assicurare il processo di smilitarizzazione della Striscia di Gaza, compresa la distruzione e la prevenzione della ricostruzione di infrastrutture militari, terroristiche e offensive, nonché la dismissione permanente delle armi dei gruppi armati non statali". I militari dovranno "proteggere i civili, comprese le operazioni umanitarie, addestrare e fornire sostegno alle forze di polizia palestinesi controllate e coordinarsi con gli Stati interessati per garantire i corridoi umanitari". L'Isf dovrà assistere il Consiglio di pace "nel monitoraggio dell'attuazione del cessate il fuoco a Gaza" e "sara' finanziata attraverso contributi volontari di donatori e strumenti di finanziamento del Consiglio di pace e dei governi". La bozza sottolinea poi "l'importanza della piena ripresa degli aiuti umanitari in cooperazione con il BoP nella Striscia di Gaza attraverso organizzazioni cooperanti, tra cui le Nazioni Unite, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, e di garantire che tali aiuti siano utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non siano dirottati da gruppi armati".
Onu: a Gaza distrutte l'81 per cento di tutte le strutture
Il Centro Satellitare delle Nazioni Unite ha pubblicato una nuova valutazione complessiva che indica che circa l'81 per cento di tutte le strutture nella Striscia di Gaza è danneggiato. Il nord di Gaza, secondo l'Onu, ha registrato l'aumento maggiore dei danni dal luglio 2025, con quasi 5.700 nuove strutture colpite. In totale, si legge, oltre 123.000 edifici in tutta la Striscia sono stati classificati come distrutti, altri 50 mila gravemente o moderatamente danneggiati, e 24 mila potenzialmente danneggiati. Sono quasi 200 mila strutture in tutto.
