Si tratta di un uomo di 60 e uno di 70 anni, che sono stati trovati in buone condizioni di salute. Nell’operazione contro la città del sud della Striscia, che ospita più di un milione di sfollati, sono state uccise 50 persone

Israele ha annunciato di aver liberato due ostaggi, durante gli attacchi nella notte sulla città del sud della Striscia di Gaza, Rafah, in un’operazione congiunta delle forze di difesa israeliane, Idf, del servizio di sicurezza israeliano Shin Bet, l’Isa, e della polizia israeliana: si tratta di Fernando Simon Marman, 60 anni, e Louis Har, 70 anni, rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre nel kibbutz Nir Yitzhak.

Nel comunicato le forze israeliane riferiscono che sono «entrambi in buone condizioni di salute e sono stati trasferiti per accertamenti medici all'ospedale Sheba Tel Hashomer».

Un’operazione definita complessa dal portavoce dell’esercito israeliano, Richard Hecht, riporta Reuters: «Abbiamo lavorato per molto tempo a questa operazione. Stavamo aspettando le giuste condizioni», ha detto.

Gli attacchi sulla città di Rafah hanno seminato il panico tra i palestinesi, perché iniziati durante la notte. Non è chiaro il numero esatto delle persone uccise nel raid: secondo il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, sarebbero almeno 50 e decine i feriti. Donne e bambini sono le vittime degli attacchi israeliani della notte, ha detto il dottor Marwan al-Hams, direttore dell’ospedale Abu Youssef al-Najjar, riporta Associated Press.

E non è chiaro nemmeno il numero di attacchi aerei legati alla liberazione degli ostaggi. Ma, in base a quanto riferito da testimoni all’Associated Press, ci sarebbero stati almeno 15 attacchi aerei, razzi e elicotteri Apache hanno aperto il fuoco.

Per Hamas questi attacchi sono la continuazione di una guerra genocida e dei tentativi di sfollamento forzato di Israele contro il popolo palestinese.

La Casa Bianca ieri ha avvertito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, sostenendo che non può essere condotta un’operazione militare su Rafah senza un piano per la sicurezza per un milione di persone che si sono rifugiate nel sud della Striscia.

